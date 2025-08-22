Fuegos forestales
Muere un voluntario que participó en la extinción del incendio de Cipérez, en Salamanca
Pese a lo que apuntaban las primeras informaciones, la Consejería de Sanidad de Castilla y León asegura que el fallecimiento "no está relacionado con la inhalación de humo"
EFE
Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha muerto días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.
Visiblemente emocionado, el portavoz de Vox ha detallado ante la Diputación Permanente el nombre de esta persona, a la que conocía por haber compartido trabajos de arqueología, y ha vinculado su fallecimiento con su participación en las labores contra el incendio de Cipérez, aunque la Consejería de Sanidad ha asegurado que "no está relacionado con la inhalación de humo".
- Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Fallece una mujer en la TF-5 tras ser atropellada
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias