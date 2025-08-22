La filoxera ya es considerada una plaga en Canarias
Publican un mapa con la evolución en tiempo real de las prospecciones para su control
La filoxera, el parásito de la vid del que tanto se ha hablado en los últimos días, ya es considerada una plaga en Canarias, según la publicación de este viernes, 22 de agosto, del Boletín Oficial de Canarias (BOC), en la que se declara la existencia de la plaga 'Daktulosphaira Vitifoliae Fitch' tras un foco localizado en la isla de Tenerife, y se establecen medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control que eviten su propagación..
En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través de GRAFCAN, ha publicado un mapa de acceso libre que refleja en tiempo real las zonas de actuación para el control y erradicación de la filoxera de la vid en la islas.
El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García, ha señalado en una nota el trabajo de transparencia y de coordinación emprendido con administraciones y entidades implicadas desde la detección del primer caso, para afrontar una situación que exige "aunar esfuerzos para minimizar" su impacto, evitar su propagación y lograr su erradicación.
Así, este visor cartográfico, que se actualiza a diario con el resultado de los trabajos realizados sobre el terreno, permite realizar un seguimiento de la presencia de este organismo nocivo y de su control.
El mapa refleja, de este modo, en color rojo los puntos donde se ha tratado o erradicado este insecto mientras que, en color verde, se muestran las localizaciones prospectadas donde no se ha encontrado presencia de filoxera.
En ese sentido, este recurso recoge las áreas delimitadas en torno a los brotes detectados, tanto el perímetro de 500 metros establecido en torno a cada localización positiva, marcado con una línea roja, como el zona tampón de un kilómetro de radio que conforma el contorno de cada uno de esos positivos.
- Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
- Fallece una mujer en la TF-5 tras ser atropellada
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche