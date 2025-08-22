El "bikini antifascista" de Ceci Wallace que incendia Instagram

La influencer canaria Ceci Wallace se ha situado en el centro del debate público tras publicar un reel en bikini grabado en una zona de baño hace pocos días.

Sobre el vídeo aparecía el texto: “¿No te da vergüenza ese cuerpo? Vergüenza me daría ser de ultraderecha". En la descripción añadió: “Por favor que vuelva a estar de moda defender los DDHH y que la vergüenza vuelva al bando correspondiente, gracias”.

Lo que podía haber quedado en una publicación más de autoaceptación corporal se transformó en un inesperado campo de batalla político.

A favor

Para algunos seguidores, el mensaje fue valiente y necesario. “Posicionarse ante la barbarie es una obligación. La indiferencia mata”, escribía un usuario que aseguró empezar a seguirla precisamente por esa claridad.

Otros comentarios aplaudieron la mezcla de cuerpo y política: “El fascismo no se respeta, se combate”, celebraba otra seguidora, mientras alguien más resumía el sentir de ese sector con un “Noche buena para perder seguidores fascistas”.

En contra

En cambio, otra parte de la comunidad consideró que Wallace cruzó una línea. “Qué pena, me encantaba tu contenido. Las cosas no deben mezclarse. Una seguidora menos”, reprochaba una usuaria.

“¿Qué tiene que ver un cuerpo con la política?”, preguntaba otra, mientras algunos apelaban a la libertad de pensamiento: “Ser de ultraderecha es tan respetable como ser de izquierdas”, apuntaba un comentario que recibió varios apoyos.

Unos reprochan a Wallace ser “torpe” o “hipócrita” por “juzgar ideas políticas”, mientras otros celebran que el vídeo sirva para “hacer limpieza” y dejar atrás a quienes no comparten su visión.

El trasfondo de la discusión va más allá del reel. Para quienes la respaldan, la ultraderecha no es una opción ideológica más, sino una amenaza directa a los derechos humanos: “La ultraderecha discrimina, se combate y se rechaza”, insistía una seguidora.

Cuerpo e ideología

Hay comentarios a favor y en contra, pero lo que muchos reivindican es que vincular cuerpo e ideología es un error: “Respeto las ideas políticas igual que pido respeto para mi cuerpo”, escribía un usuario.

Lo cierto es que la publicación funcionó como catalizador de un debate más amplio: ¿pueden los mensajes de autoaceptación desligarse de la política, o el cuerpo es siempre político? Wallace eligió la segunda opción, consciente de que, como resumía otro comentario, “esto es tu casa y dices lo que quieras”.

El resultado: aplausos, reproches y, sobre todo, un perfil que gana y pierde seguidores al mismo ritmo que activa una conversación incómoda sobre cuerpo, derechos y política en el espacio digital.