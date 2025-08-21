Continúa la prealerta por oleaje en las islas occidentales y Gran Canaria
El Gobierno regional actualiza la situación por fenómenos costeros a partir de este viernes
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, a partir de las 08:00 horas de este viernes, 22 de agosto. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afecta al litoral oeste y sur de La Palma y Gran Canaria, así como a la costa este, sur y oeste de El Hierro, La Gomera y Tenerife.
Previsión
En concreto, se espera la presencia de mar de fondo del sur y suroeste de 1 -2 metros de altura y mareas vivas de luna nueva. Por viento, en el mar predominará la marejadilla con áreas locales de marejada y aumentará a marejada el domingo.
Horarios de la pleamar durante el fin de semana:
- Viernes 22: 13:30 – 13:45 horas
- Sábado 23: 01:45 – 02:10 horas y 14:00 – 14:20 horas
- Domingo 24: 02:20 – 02:40 horas y 14:35 – 14:55 horas
Consejos de autoprotección ante fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias cuenta con una serie de consejos de autoprotección para enfrentarse a episodios de fenómenos costeros adversos:
- Proteja su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evite la pesca en zonas de riesgo
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca se bañe en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evite bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación procure asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro
- Si cae al agua apártese de donde rompen las olas, pida auxilio y espere a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procure calmarse; no nade a contracorriente y déjese llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 1-1-2
