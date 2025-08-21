Continúa la prealerta por oleaje en las islas occidentales y Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, a partir de las 08:00 horas de este viernes, 22 de agosto. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La prealerta afecta al litoral oeste y sur de La Palma y Gran Canaria, así como a la costa este, sur y oeste de El Hierro, La Gomera y Tenerife.

Previsión

En concreto, se espera la presencia de mar de fondo del sur y suroeste de 1 -2 metros de altura y mareas vivas de luna nueva. Por viento, en el mar predominará la marejadilla con áreas locales de marejada y aumentará a marejada el domingo.

Oleaje en Tenerife / María Pisaca

Horarios de la pleamar durante el fin de semana:

Viernes 22: 13:30 – 13:45 horas

Sábado 23: 01:45 – 02:10 horas y 14:00 – 14:20 horas

Domingo 24: 02:20 – 02:40 horas y 14:35 – 14:55 horas

Consejos de autoprotección ante fenómenos costeros

El Gobierno de Canarias cuenta con una serie de consejos de autoprotección para enfrentarse a episodios de fenómenos costeros adversos: