Canarias forma a casi 150 sanitarios especialistas más al año que antes de la pandemia

Canarias ya forma a 141 sanitarios especialistas más al año que antes de la pandemia. Este año, el Archipiélago ofertará un total de 465 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), cinco más que el año anterior y un aumento del 43% con respecto a su oferta previa a la irrupción del covid: 324 plazas.

Este jueves, 21 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de FSE en la que se recogen todas estas plazas. En esta ocasión, el Archipiélago ha apostado por crear nuevas plazas de formación en Inmunología y en la recién aprobada Medicina de Urgencias y Emergencias, en las que ofertará una y tres plazas, respectivamente. Canarias también aumentará las plazas en Enfermería del Trabajo, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Microbiología y Parasitología, Neurocirugía, Neurología y Radiodiagnóstico.

Por contra, reducirá plazas de formación en Enfermería Pediátrica, Farmacia Hospitalaria, Neurofisiología Clínica, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Plástica, Cirugía Cardiovascular y Cirugía Torácica. Estas dos últimas especialidades se quedarán sin nuevos residentes este año.

Todas las plazas de Atención Primaria

En el ámbito de la Atención Primaria, en Canarias se cubre el cupo máximo de plazas acreditadas con 122 plazas a ofertar, de las que 92 son de Medicina Familiar y Comunitaria, dos más que en la convocatoria anterior, y 30 de Enfermería Familiar y Comunitaria.

En cuanto al resto de especialidades, destaca la oferta de plazas del ámbito de Salud Mental, como impulso estratégico de la Consejería de Sanidad en este ámbito de actuación con un total de 41 plazas, de las que 12 son de Psiquiatría, 10 de Psicología clínica y 17 de Enfermería especialista en Salud Mental. Además, la oferta global incluye dos plazas de formación sanitaria especializada de Psiquiatría infantil y de la adolescencia.

En el resto de especialidades, la Consejería de Sanidad resalta la especialidad de Pediatría de la que se ofertan 21 plazas, aunque sean las mismas que hace una década. Anestesiología, por su parte, contará con 16, Radiodiagnóstico con 12, Medicina interna con 12 y Medicina intensiva con 11, así como 27 plazas para la especialidad de Enfermería obstétrico-ginecológica.

Por hospitales, el que ofertará más plazas formativas será el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, con un total de 86. Le sigue el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que ofertará un total de 80 plazas. Los hospitales tinerfeños, por su parte, ofertarán menos de 80 plazas. En concreto, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ofertará 79 plazas y el Hospital Universitario de Canarias (HUC) hará lo propio con 73. El Hospital Doctor Molina Orosa, en Lanzarote, ofertará un total de 10.

En las Gerencias, es decir, aquellas adscritas a unidades de salud mental, a Atención Primaria o a centros de Riesgos Laborales. En Tenerife se ofertarán 58, la de Gran Canaria 52, la de Lanzarote 12, la de Fuerteventura 8 y la de La Palma otras 7.

¿Cuándo será el examen?

La celebración del ejercicio tendrá lugar el día 24 de enero de 2026. A las 13:30 horas (12:30 horas en la Comunidad Autónoma de Canarias) del día señalado para la celebración del ejercicio, se procederá al llamamiento e identificación de las personas convocadas en cada mesa de examen. Terminado el llamamiento y a partir de las 14:00 horas (13:00 horas en la Comunidad Autónoma de Canarias) comenzará el ejercicio.

(Habrá ampliación)