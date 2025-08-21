Canarias contrata a 700 docentes adicionales para el nuevo curso

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias refuerza la plantilla docente de los centros públicos del Archipiélago con 700 efectivos adicionales para el curso escolar 2025/2026. Este incremento, materializado en la adjudicación de personal, garantiza que el sistema educativo canario disponga de la plantilla funcional necesaria para dar respuesta a las necesidades del año académico que comenzará el próximo 9 de septiembre.

Esta medida se enmarca en la estrategia de la Consejería de Educación de continuar reduciendo la ratio de estudiantes por aula, uno de los compromisos prioritarios de este departamento para la presente legislatura. En este sentido, el consejero Poli Suárez destacó que «el refuerzo de plantilla no solo garantiza mejores condiciones de aprendizaje, sino que también fortalece la equidad y la inclusión educativa, mejora la convivencia y atiende a las demandas realizadas por las familias». Estas incorporaciones, subrayó, «responden al trabajo conjunto entre la administración y los sindicatos para conseguir el objetivo y misión común de mejorar el sistema educativo de nuestra tierra» y, una vez más, concluyó, «se pone de manifiesto que ese camino pasa por el diálogo para alcanzar acuerdos como el histórico firmado el pasado abril».

El refuerzo más significativo se concentra en el personal para la atención a la diversidad presente en las aulas canarias, con la incorporación de 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica, de los cuales 63 prestarán servicio en Educación Primaria y otros 105 en el primer y segundo nivel de Educación Secundaria Obligatoria, y la ampliación de 140 orientadores educativos en ambas etapas.

Por su parte, en las enseñanzas básicas se reforzarán las etapas de Infantil y Primaria, con la incorporación, en la primera de ambas, de 65 maestros y, en la segunda, de otros 121 profesionales. Estos incrementos permiten atender mejor la escolarización en los primeros niveles, contribuyendo a la bajada de ratios en las aulas, lo que se traduce en la creación de 114 nuevos grupos en ambas etapas. De ellos, 35 aparecerán en el primer ciclo de Infantil; nueve en el segundo ciclo ; 61 en Primaria; y otros nueve en Secundaria.

La formación Profesional (FP) es, también, una apuesta de la Consejería de Educación y por eso también se reforzará la plantilla en este sentido. De esta forma, se unen a la plantilla 290 nuevos docentes, cuya incorporación posibilitará la creación de 81 nuevos grupos –53 de ellos de primer curso–, y entre los que destaca la creación de 35 de Grado Medio y otros 27 de Grado Superior, así como otros ocho de FP Adaptada.

Este refuerzo de la plantilla se enmarca en el acuerdo alcanzado por la Consejería de Educación el pasado mes de abril con una amplia representación de las organizaciones sindicales del Archipiélago para el desarrollo del plan plurianual de reducción de ratios hasta 2027, y que fija límites máximos de 16, 18 y 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria. Esta modificación permite situar a Canarias entre las comunidades con mejores indicadores en este capítulo.

Con esta actuación, Canarias reafirma su voluntad de situar la educación en el centro de la agenda pública, destinando más recursos humanos para asegurar que cada estudiante reciba una formación ajustada a sus necesidades y a los retos del sistema educativo actual.