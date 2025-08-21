Calor y posibles lluvias este viernes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este viernes posible precipitación débil en forma de goterones en la provincia oriental y el sur de Canarias que podría afectar principalmente durante la segunda mitad del día, así como temperaturas que seguirán altas, pudiéndose alcanzar los 32-34 grados en medianías.

También se prevé calima ligera que irá en aumento conforme avance la jornada y viento de componente nordeste flojo a moderado, con régimen de brisas en costas suroeste de las islas montañosas; componente sur en cumbres y moderado del suroeste en cotas altas.

En cuanto al estado del mar, se espera viento del nordeste con fuerza 4 o 5 en costas sureste y oeste del archipiélago, donde podría haber puntualmente zonas con fuerza 6. En el resto, habrá fuerza 3 o 4. Se espera marejada, localmente fuerte marejada hasta la noche, así como mar de fondo del nordeste de entre uno y dos metros de altura.

Previsión del tiempo por islas para este viernes:

Intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar que vaya acompañada de precipitación débil en forma de goterones, afectando principalmente durante la segunda mitad del día. La nubosidad baja será escasa, limitada al norte por debajo de los 700-900 metros; tendiendo a fragmentarse ampliamente durante las horas centrales. Calima ligera en altura, aumentando a lo largo de la jornada en medianías orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios. Se espera que se superen localmente los 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento entre moderado y flojo del nordeste con predominio de las brisas en costas del oeste; en cumbres, flojo de componente sur siendo moderado y del suroeste en cotas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 29

LA GOMERA

Intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar que vaya acompañada de precipitación débil en forma de goterones, afectando principalmente durante la segunda mitad del día. La nubosidad baja será escasa, limitada al norte por debajo de los 700-900 metros; tendiendo a fragmentarse ampliamente durante las horas centrales. Calima ligera en altura, aumentando a lo largo de la jornada en medianías orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios. Se espera que se superen localmente los 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento entre moderado y flojo del nordeste con predominio de las brisas en costas del sur; en cumbres, flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 29

Una mujer se protege del calor con un paraguas. / EFE

LA PALMA

Cielos en general poco nubosos, con intervalos de bajas en el norte y este por debajo de los 900-1000 metros. Calima ligera en altura, aumentando a lo largo de la jornada en medianías orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios. Se espera que se superen localmente los 30 ºC en medianías del oeste. Viento entre moderado y flojo del nordeste con predominio de las brisas en costas del oeste; en cumbres, flojo de componente sur siendo moderado y del suroeste en cotas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 26

EL HIERRO

Intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar que vaya acompañada de precipitación débil en forma de goterones, afectando principalmente durante la segunda mitad del día. La nubosidad baja será escasa, limitada al nordeste por debajo de los 600-700 metros; tendiendo a fragmentarse ampliamente durante las horas centrales. Calima ligera en altura, aumentando a lo largo de la jornada en medianías orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios. Se espera que se superen localmente los 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento entre moderado y flojo del nordeste con predominio de las brisas en costas del suroeste; en cumbres, flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 20

LANZAROTE

Intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar que vaya acompañada de precipitación débil en forma de goterones, afectando principalmente durante la segunda mitad del día. La nubosidad baja será escasa, limitada al noroeste en las primeras y últimas horas de la jornada. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas. Se espera que se superen los 30 ºC en la vertiente sureste. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 30

FUERTEVENTURA

Intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar que vaya acompañada de precipitación débil en forma de goterones, afectando principalmente durante la segunda mitad del día. La nubosidad baja será escasa, limitada al oeste a primeras y últimas horas de la jornada. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas. Se espera que se superen los 32 ºC localmente en la vertiente sureste. Viento entre moderado y flojo del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 29

GRAN CANARIA

Intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar que vaya acompañada de precipitación débil en forma de goterones, afectando principalmente durante la segunda mitad del día. La nubosidad baja será escasa, limitada al norte por debajo de los 600-700 metros; tendiendo a fragmentarse en las horas centrales. Calima ligera en altura, aumentando a lo largo de la jornada en medianías orientadas al sur. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en el sur para las máximas. Se espera que se superen los 32 ºC en medianías del sur y oeste, y localmente los 34 ºC. Viento entre moderado y flojo del nordeste con predominio de las brisas en costas del suroeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste; en cumbres, flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26