Más de 80 niños canarios con cáncer participan en un campamento solo apto para 'valientes'

Aunque en ocasiones el cáncer parece que no da tregua, la Fundación Canaria Pequeño Valiente siempre consigue que las familias y los niños se olviden por un rato de los tratamientos, las terapias y las visitas al hospital. Y como cada año por estas fechas, el respiro ha llegado en forma de campamento.

Durante seis días, estos intrépidos aventureros participan en gincanas, pasean a caballo, se sumergen en el agua y disfrutan de veladas nocturnas. Cada jornada es más intensa que la anterior, pero la diversión siempre está asegurada. Hoy visitarán el santacrucero Parque Marítimo, mientras que ayer, por ejemplo, comenzaron la mañana en la Finca Don Leandro, un espacio ubicado en la Esperanza que utilizan como campamento base durante la semana.

Tras el desayuno, pudieron customizar sus propias gorras en un taller que Alejandra Granados disfrutó mucho. Esta pequeña procedente de Gran Canaria decidió dibujar en su gorra un lazo amarillo –símbolo de la lucha contra el cáncer infantil– y el logo de Pequeño Valiente. «He venido otros años a la actividad, pero en esta ocasión quise inspirarme en nuestras camisetas para crear mi diseño», confesó.

Ella decidió lo que haría a última hora, pero en su mesa hubo quien ya traía la idea bien pensada desde casa: pintar una gorra del Real Madrid, con el número 8 de Federico Valverde, su jugador de fútbol preferido.

Un sinfín de actividades

Durante la mañana también pudieron montar a caballo y practicar juegos tradicionales como el palo o la lucha canaria. Después del almuerzo llegó la actividad más aclamada por los peques: tiempo libre en la piscina. El tinerfeño de doce años Iker Ramón señaló que lo divertido es que allí pueden nadar, jugar a saltar y a mojarse. Su momento favorito de la semana ha sido el Siam Park, una excursión que realizaron el pasado miércoles y que también triunfa entre los más de 50 niños entre 7 y 14 años que participan en esta edición.

Campamento 'Un verano canario' / Claudia Morín

La próxima semana será el turno de los mayores; los adolescentes. Entre los dos grupos, la actividad reúne a más de 100 personas –cerca de 80 participantes a los que se suman voluntarios, enfermeros y monitores–, todas con un objetivo común: lograr que el cáncer desaparezca de sus vidas. Algunos de los peques siguen en tratamiento, otros han conseguido tocar la campana recientemente y otros lo superaron hace un tiempo. Algunos también vienen con sus hermanos e, incluso, hay hermanos de niños fallecidos que siguen apuntándose para mantener el vínculo con la entidad y el resto de usuarios.

Un 20% no vence al cáncer

Casi ocho de cada diez pacientes oncológicos infantiles superan la enfermedad. Sin embargo, hay un 20% restante que suele fallecer, sobre todo, tras una recaída. El deporte juega un papel fundamental durante todo el proceso y numerosos estudios han probado que el ejercicio físico es seguro y beneficioso en todas las etapas del tratamiento.

La responsable del campamento y educadora deportiva, Migdalia Rodríguez, resaltó que los beneficios no solo se ven en los propios niños, sino también en sus padres y hermanos. «Intentamos mejorar su movilidad a nivel muscular y óseo porque sabemos que el paciente y las familias pasan muchas horas en un hospital», argumenta. En esta línea, añadió que muchos de ellos terminan federándose en deportes que han probado gracias a la asociación y que incluso «arrastran a los padres».

Entidades e instituciones

A la cita con el campamento también acudieron varios invitados. Entre ellos, el nuevo director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, quien destacó que el trabajo de las asociaciones es fundamental para los pacientes oncológicos, sobre todo para los más pequeños. «No concebimos la sanidad sin la colaboración de las asociaciones y, en concreto, Pequeño Valiente es una de las entidades con las que más proyectos compartimos», destacó.

Por su parte, el consejero de Juventud y Formación del Cabildo tinerfeño, Serafín Mesa, subrayó que «por muy grande que seamos como institución, a veces hay cosas a las que no llegamos, pero el tercer sector siempre está ahí».