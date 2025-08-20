El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar

Playa Bastián, en Costa Teguise, la localidad turística lanzaroteña en la que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pasa sus vacaciones de verano en la residencia La Mareta junto a su familia desde el pasado 2 de agosto, amaneció ayer, martes 19 de agosto, con alrededor de medio centenar de sombrillas de color negro en la arena con una foto del jefe del Ejecutivo y la palabra "corrupto".

La asociación española ultraconservadora Hazte Oír (HO) llevó a cabo la citada protesta en el citado arenal, que se ubica a unos dos kilómetros de distancia de La Mareta. Sánchez interrumpió la pasada jornada su descanso en Lanzarote y viajó hasta Extremadura, donde visitó el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla y anunció que el Consejo de Ministros del martes que viene declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios.

El viento que soplaba este martes en Costa Teguise levantó varios parasoles que estaban clavados en la arena y "muchos acabaron en el mar", señalan fuentes del Ayuntamiento de Teguise.

Además, varios agentes de la Policía Local de Teguise acudieron este martes hasta Playa Bastián tras tener conocimiento de la acción de Hazte Oír, cuyos activistas "retiraron las sombrillas por seguridad porque el viento se las llevaba y había bañistas en la playa", indican desde el Consistorio teguiseño.

Los policías de Teguise "solo pasaron por allí a ver la situación" y "no sancionaron a nadie porque la acción no incumple la ordenanza municipal de playas", añaden desde el gobierno municipal. El arenal es el único de Costa Teguise autorizado por el Ayuntamiento para llevar a las mascotas.

La acción de Hazte Oír, que se ha vuelto viral en las redes sociales, forma parte de su campaña nacional titulada Por tierra, mar y aire. Esta iniciativa, diseñada para visibilizar denuncias de supuesto encubrimiento de casos de corrupción en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó a la organización a colocar numerosas sombrillas con la imagen del presidente y la palabra “corrupto” impresas a lo largo de la playa.

Según Hazte Oír, la elección de Lanzarote como nuevo punto de la campaña responde a una demanda reiterada entre sus seguidores y simpatizantes, quienes, tras la retirada de una lona similar en la capital, solicitaron que el mensaje fuera llevado por toda España —y cuya instalación en el entorno vacacional de Sánchez fue descrita por la entidad como “un clamor social”.

El despliegue de las sombrillas llamó la atención tanto de bañistas como de turistas presentes en la playa, convirtiéndose en una imagen ampliamente difundida en redes sociales. La asociación considera que este gesto refuerza su mensaje, propagando visualmente su denuncia y haciendo “visible lo que el poder político quiere ocultar”, destaca Hazte Oír.

La organización recalca que la campaña busca mantener viva la vigilancia ciudadana incluso durante el periodo vacacional de altos cargos públicos, defendiendo la libertad de expresión ante lo que consideran intentos de censura. La organización insiste en que el objetivo final es reforzar la transparencia y el control social sobre el poder.

El PP de Lanzarote había solicitado declarar a Pedro Sánchez persona non grata en Lanzarote, a través de la moción que tuvo que retirar el pasado 24 de julio del orden del día del pleno del Cabildo de Lanzarote que se iba a celebrar el día siguiente. Según un informe jurídico de la institución, "está claro que [la moción] versa sobre materias que no son competencia de este Cabildo Insular de Lanzarote" por lo que los populares se vieron obligados a suprimir esa petición.