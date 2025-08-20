Un "poderoso filtro amoroso": la receta de las brujas canarias para conseguir el amor de un hombre

En la memoria popular de Canarias sobreviven historias fascinantes sobre las artes de la brujería.

Entre los conjuros y hechizos que se transmitían de boca en boca en los pueblos del Archipiélago, uno de los más llamativos es el del filtro amoroso, una pócima destinada a conquistar el afecto de un hombre mediante un ritual cargado de símbolos y tabúes.

La receta secreta

Según recogieron etnógrafos como Domingo García Barbuzano y cronistas de la tradición oral, las brujas aseguraban que para elaborar este "poderoso filtro amoroso" era necesario reunir tres elementos de poder.

Primero, cabellos de la mujer (tanto de la cabeza como del pubis), un pelo de cabra machorra (hembra estéril, considerada un animal liminal y con “fuerzas especiales”), y unas gotas de la sangre menstrual de la muchacha.

Todo ello debía mezclarse con leche de almendra, lo que daba como resultado una pasta o sustancia que se guardaba en una pequeña bolsita colgada al cuello durante ocho días.

El ritual concluía cuando la mujer, al servir café al hombre deseado, vertía en él una pizca del preparado. La creencia aseguraba que, tras ingerirlo, el varón quedaría irremediablemente prendado de quien había realizado el hechizo.

Símbolos y significados

La mezcla no era casual: los cabellos representaban la esencia y energía vital de la persona.

La cabra machorra, por su condición anómala, se entendía como un animal con poderes especiales de intermediación y la sangre menstrual, cargada de significado en múltiples culturas, era vista como portadora de un poder generador y de dominio.

La leche de almendra, por su carácter nutritivo y dulce, actuaba como vehículo simbólico para “endulzar” el corazón del amado.

Tradición oral

Más que prácticas habituales, estas fórmulas deben entenderse como narraciones de tradición oral sobre lo que hacían “las brujas”. No hay pruebas de que se aplicaran de manera extendida, pero sí evidencian la forma en que el imaginario popular canario combinaba lo cotidiano (alimentos, animales domésticos) con lo prohibido (fluidos corporales, sexualidad) para crear relatos de poder y misterio.

Filtros amorosos similares aparecen en muchas culturas mediterráneas y atlánticas: en Galicia o Andalucía también se mencionan las gotas de menstruación como ingrediente de pócimas para “atar” a un hombre.

En la brujería europea medieval se recurría a cabellos, uñas y restos corporales. En Canarias, la cabra, animal fundamental en la economía isleña, otorgaba un sello local a estas leyendas que han sobrevivido hasta nuestros días.