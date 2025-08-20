Muere el tiburón que se acercó hasta la costa de Arona hace unos días

El tiburón que apareció el pasado viernes, 15 de agosto, en la orilla de la Playa de las Vistas (Arona) sorprendiendo a los bañistas ha sido encontrado sin vida. Así lo ha informado en su cuenta de TikTok la bióloga marina Carla (@carlaoceans), junto a un vídeo en el que se ve el cuerpo del animal totalmente inmóvil en el fondo del mar y en el que informa que se trata de una hembra de tiburón marrajo (o mako).

La joven aclara, además, que "el simple hecho de que llegara a la orilla ya era una señal de que algo no iba bien".

Así, aunque han buscado alguna pista que explicara lo ocurrido, no han encontrado señales externas. Este hecho hace difícil conocer la causa exacta de la muerte del animal y lleva a los biólogos a pensar que pudo deberse a un problema interno: "una enfermedad, la ingesta de plásticos o algún daño invisible a simple vista", explica en sus redes.

La bióloga asegura que ha sido "muy triste" contemplar el cuerpo sin vida de un animal tan imponente. "Impresiona verla así, rígida y quieta en el fondo, cuando en vida estos tiburones son pura velocidad, capaces de cruzar océanos enteros", afirma.

Cercanía a la orilla

Su aparición en la orilla de Las Vistas se produjo el pasado viernes y, aunque en ese momento circularon en redes imágenes de bañistas intentando salvarlo y devolverlo a mar abierto, incluso uno de ellos se ve cómo lo sostiene para evitar que quedara atrapado en la arena, nada se pudo hacer por él.