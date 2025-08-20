Muere el tiburón que se acercó hasta la costa de Arona hace unos días
Los bañistas fueron sorprendidos por el animal en la Playa de Las Vistas el pasado viernes
El tiburón que apareció el pasado viernes, 15 de agosto, en la orilla de la Playa de las Vistas (Arona) sorprendiendo a los bañistas ha sido encontrado sin vida. Así lo ha informado en su cuenta de TikTok la bióloga marina Carla (@carlaoceans), junto a un vídeo en el que se ve el cuerpo del animal totalmente inmóvil en el fondo del mar y en el que informa que se trata de una hembra de tiburón marrajo (o mako).
La joven aclara, además, que "el simple hecho de que llegara a la orilla ya era una señal de que algo no iba bien".
Así, aunque han buscado alguna pista que explicara lo ocurrido, no han encontrado señales externas. Este hecho hace difícil conocer la causa exacta de la muerte del animal y lleva a los biólogos a pensar que pudo deberse a un problema interno: "una enfermedad, la ingesta de plásticos o algún daño invisible a simple vista", explica en sus redes.
La bióloga asegura que ha sido "muy triste" contemplar el cuerpo sin vida de un animal tan imponente. "Impresiona verla así, rígida y quieta en el fondo, cuando en vida estos tiburones son pura velocidad, capaces de cruzar océanos enteros", afirma.
Cercanía a la orilla
Su aparición en la orilla de Las Vistas se produjo el pasado viernes y, aunque en ese momento circularon en redes imágenes de bañistas intentando salvarlo y devolverlo a mar abierto, incluso uno de ellos se ve cómo lo sostiene para evitar que quedara atrapado en la arena, nada se pudo hacer por él.
- Patrimonio del Cabildo de Tenerife rechaza la paralización cautelar de Cuna del Alma
- Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
- Canarias tendrá un breve respiro del calor antes de sufrir otro fin de semana de altas temperaturas
- Ni Da Canio ni McDonald’s: fue la cadena de restaurantes más famosa de Tenerife y luego desapareció
- Veinte de los veintiséis portales de Juan XXIII se adaptan para entrar en el plan que permitirá rehabilitar sus viviendas
- Los pronósticos de La Medium Justiciera para la semana del 18 al 24 de agosto: el horóscopo, signo a signo
- Un guanche de papel: la épica historia del mencey que nunca existió
- Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros