Una enferma oncológica al gerente del HUC: "Espero que cuando me toque despedirme no le tenga más miedo al calor que al propio adiós"

"Me llamo Marta y tengo cáncer de mama en estadio cuatro, con metástasis en huesos y pulmones". Así comienza la carta de una paciente oncológica al gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), Rafael Martín. El documento recoge la situación extrema a la que se enfrentan quienes se hospedan en la planta diez del hospital, la de Oncología. Su intención no es otra que dar a conocer la realidad que ha vivido y, con suerte, evitar que se vuelva a repetir: "Espero que cuando me toque despedirme no le tenga más miedo al calor que al propio adiós".

"Usted no me conoce, pero yo a usted le he visto en televisión y redes", se dirige al gerente. Durante su última estancia, en la que que estuvo ingresada por los dolores y la debilidad que le provoca su enfermedad, vivió una "auténtica pesadilla". El calor le resultaba "insoportable" y su familia tuvo que traer un ventilador propio ante la desesperación. "En varias ocasiones tuve que darme baños, aunque solo cuando tenía fuerzas para subir la pierna y no caerme en la ducha", confiesa.

Panorámica del Hospital Universitario de Canarias (HUC) | / E.D.

Nevera y agua para el calor

Los trabajadores del hospital le ofrecían vasos de agua fría porque las botellas a penas llegaban a enfriarse. E incluso su familia recurrió a una nevera pequeña para refrescar las garrafas que ellos mismos compraban. Cuando la situación se ponía peor, Marta encontraba alivio en las compresas frías que le brindaba el personal. "Así conseguía aligerar el fuego que recorría mi cuerpo", señala en la carta.

Lo único que solicita Marta es una estancia en paz. "Como bien sabrá, no me queda mucho tiempo de vida y lo único que quiero es vivirlo con dignidad", cuenta. Pese a todo, ella confía en que el gerente es consciente de lo que sucede. Por este motivo, guarda la esperanza de que ponga solución a la situación —que no se centra únicamente en el aire acondicionado—. "Lo que le pido es que cuando me toque volver a ingresar, y sé que será una de las últimas veces, pueda estar lo más cómoda posible", revela. Y así, poder despedirse de su familia de la forma "más humana" posible.

