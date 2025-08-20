El empujón a la sanidad pública alivia el bolsillo de los canarios: los isleños se ahorran 112 millones en el médico privado

El aumento de fondos públicos destinados a reforzar la sanidad canaria ha logrado reducir la factura de los canarios en la privada. En concreto, los isleños invirtieron 112 millones de euros menos de su propio bolsillo en los servicios sanitarios de centros privados, el mismo año que la sanidad pública aumentó en más de 282 millones su inversión en los hospitales y centros de salud del Archipiélago.

Así lo demuestra el último informe del Observatorio del sector sanitario privado 2025 de la Fundación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que muestra que si en 2022 los canarios desembolsaron un total de 901 millones de euros en la sanidad privada directamente de su bolsillo; un año después el gasto cayó hasta los 789 millones. Es decir, un 12,4% menos.

Como explica el informe, en el último año disponible (2023), Canarias gastó un total de 5.851 millones de euros en atender las necesidades sanitarias de su población. Del total, 1.174 millones (20,1%) se derivaron a la atención en la sanidad privada, 4.365 millones se destinaron a la pública (74,6%) y 312 millones (5,3%) en conciertos privados.

Más seguros privados

El gasto privado en su totalidad disminuyó en 80 millones de euros. Esto se debe a que, pese a que los isleños recurrieron menos a la privada, aumentaron aquellos que lo hacen a través de un seguro médico. El gasto de los asegurados ascendió a los 385 millones de euros, lo que supone 9% más (32 millones más) que el año anterior.

En este sentido, cada vez hay más personas que prefieren confiar en los seguros privados. En concreto, en Canarias hay 484.712 personas que han decidido contratar un seguro médico, lo que supone un 21,7% de la población total y 7.000 personas más que el año anterior. Desde 2019, la cantidad de asegurados ha crecido un 3% cada año.

Crecen los fondos a la pública

Mientras se produce este trasvase de pacientes de la privada a la pública, el Ejecutivo isleño sigue aumentando los fondos destinados a los servicios sanitarios. De hecho, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025 aumentó en un 4,88% el presupuesto a la Consejería de Sanidad y más de un 5% el destinado al Servicio Canario de la Salud (SCS).

Este aumento también se manifestó –aunque en menor proporción– en los fondos destinados a conciertos sanitarios con la privada, que crecieron un 2,5% entre 2024 y 2025. En concreto, Canarias derivó casi 250 millones de euros a contratar diversos servicios con la sanidad privada y así aliviar la pública.

Crece la concertación

El presupuesto de concertación aumentó significativamente en los conciertos con programas especiales de hemodiálisis. En concreto, la hemodiálisis en centros no hospitalarios, cuya partida creció un 24% en un año. También creció la partida derivada a las mutuas de accidentes de trabajo. Aunque no es de las más altas –apenas 41.500 euros– este montante aumentó en un 62%.

Sin embargo, también se han registrado descensos en las entidades privadas que producen fármacos de dispensación ambulatoria (baja un 17%) o en los conciertos directos con los hospitales (se reduce un 0,32%). Canarias deriva un total de 153 millones de euros (el 61% de esta partida económica) a la asistencia en estos centros hospitalarios privados.

En las Islas ya hay 24 hospitales privados, lo que supone casi el 70% del total. Sin embargo, su proliferación no corresponde a la oferta de camas de hospitalización, pues el sector apenas acumula el 35% del total: 2.396 frente a las más de 4.500 de la pública.