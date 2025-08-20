Drones para vigilar el estado de las fachadas en las escuelas canarias

Canarias utilizará drones –sistemas aéreos no tripulados (UAS)– para vigilar el estado de las fachadas, las cubiertas e instalaciones de difícil acceso de las escuelas isleñas. Este servicio, que aun se encuentra en una fase inicial de implantación, mejorará la seguridad, agilizará el trabajo y reducirá los costes en el mantenimiento de centros escolares de las Islas.

Como explica la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, hasta el momento y de forma tradicional estas labores han precisado de la intervención de operarios en altura, con el consiguiente riesgo para su seguridad y elevados costes asociados al uso de grúas o andamios.

«Con la incorporación de una flota de drones, las inspecciones pueden realizarse en menor tiempo, sin exponer al personal a entornos peligrosos y reduciendo significativamente los gastos en equipamiento pesado», explican desde la Consejería. Además, esta tecnología permitirá detectar problemas en fases tempranas, facilitando una respuesta ágil y preventiva que, en última instancia, alargará la vida útil de las edificaciones.

«Estamos incorporando herramientas de última generación para que nuestros centros dispongan de un sistema lo más moderno, rápido y eficaz posible», recalcó el director general del área, Iván G. Carro, quien subrayó además que «este servicio no solo optimiza recursos y reduce costes, sino que nos permite adelantarnos a los problemas, garantizando la seguridad y el confort de quienes utilizan nuestras instalaciones a diario».

Durante esta fase piloto, impulsada por la Unidad Técnica de Tenerife con la colaboración de la asociación cultural del dron FBAvuela, se han empleado modelos de drones de alta gama, que permiten obtener imágenes y vídeos de alta precisión con los que diagnosticar humedades, fisuras, oxidaciones y deficiencias en instalaciones fotovoltaicas, entre otras potenciales incidencias.

Además, los datos recopilados por los drones no solo se emplean en el análisis técnico interno, sino que se comparten con ayuntamientos, proyectistas y empresas constructoras para planificar actuaciones de mantenimiento con mayor precisión y eficiencia. La formación avanzada del personal encargado —que incluye la habilitación como operadores e instructores de drones— garantiza que las operaciones se realicen con total seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

El proyecto contempla asimismo su uso inmediato para inspecciones puntuales tras incidencias o durante obras en curso, así como su planificación a medio y largo plazo para revisiones periódicas de cubiertas, fachadas, pabellones deportivos e instalaciones energéticas.