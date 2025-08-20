El anuncio de coches más famoso, en versión "las colas en Tenerife"

Un reel circula estos días en Instagram con una idea tan simple como brillante: tomar el anuncio de coches más famoso de la publicidad española, la mano fuera de la ventanilla de BMW, y aterrizarlo en la realidad cotidiana de Tenerife: colas, atascos y tiempos muertos al volante.

La pieza juega con el contraste entre el placer de conducir y el colapso viario que sufren miles de conductores a diario en la isla.

La famosa mano

Para entender el guiño hay que volver al año 2000: la agencia SCPF firmó el mítico spot de BMW en el que solo veíamos una mano acariciando el aire por la ventanilla mientras sonaba música hipnótica.

No aparecía el coche, apenas un eslogan: “¿Te gusta conducir?”. Aquel minimalismo marcó época y se estudia aún hoy como caso de eficacia y emoción publicitaria.

El reel canario invierte el sentido del original. Donde el spot apelaba a la libertad, aquí aparece la impaciencia del atasco. Donde había viento y carretera abierta, aquí hay frenazos y carriles saturados.

Es, en el fondo, una parodia que funciona porque todo el mundo reconoce el referente y, al mismo tiempo, se reconoce en la escena local.

Las colas

Tenerife arrastra desde hace años un problema crónico de congestión en sus vías principales, la TF-1 y la TF-5 y en accesos al área metropolitana.

Medios locales y planes insulares de movilidad repiten los mismos diagnósticos: picos de flujo concentrados, centralización de servicios y un coste en tiempo, estrés y emisiones que se ha vuelto parte del día a día. De ahí que el chiste conecte: la isla sueña con el anuncio y se despierta en el atasco.

La mejor publicidad no solo vende, interpreta el momento. Este reel canario toma un icono nacional y lo convierte en un recordatorio de que la libertad de conducir empieza con la libertad de moverse.

Mientras llega, siempre nos quedará sacar la mano por la ventanilla, aunque sea para sentir la brisa del ventilador del coche parado.