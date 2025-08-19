Nuevo caso de turismo irresponsable en Canarias: una mujer se lleva piedras de espacios naturales en las islas

El turismo irresponsable parece que no cesa en Canarias. Las redes sociales llevan varios días ardiendo por la imagen de una turista que parece que ha tomado como 'hobby' eso de ir llevándose piedras de los espacios naturales que visita. Y, como si de una broma se tratara, no duda en grabarse y dejar imágenes para el recuerdo.

Una de las personas que no ha dudado en denunciar este hecho en sus redes sociales ha sido la guía y creadora digital Míriam Valverde (@roma.masmia). "Me he encontrado con este vídeo y no puedo entender qué es lo que hace tanta gracia", afirma sobre las imágenes, a lo que añade: "De nuevo el turismo destruye el patrimonio, natural esta vez".

Y no es para menos su comentario, ya que en el vídeo se puede observar cómo una turista, acompañada por un hombre y otra mujer que parece que es quien graba las imágenes, se decide a coger piedras desde una de las paredes que lleva al Charco Verde, en Lanzarote.

Risas al destrozar la pared

En la grabación se escucha como una mujer dice entre risas: "Miren lo que hace esta señora, destruyéndolo, por eso es que nos vetan", a la vez que destruye la pared para coger las piedras a modo de souvenir.

Y no solo eso. También se la ve en la conocida como 'playa de las roscas' en Fuerteventura cogiendo rodolitos que tan populares se han vuelto en Instagram, así como en otros puntos de las islas llevándose piedras.

Las redes arden

Como era de esperar, las redes han ardido viendo estas imágenes. Entre los comentarios, desde quienes piden un "multazo" y la prohibición de entrada en toda España, hasta quienes explican que es "completamente ilegal" lo que hacen o quienes piensan que habría que denunciarla, por ejemplo.

Sin embargo, aunque parezca raro también hay algún usuario que incluso parece defenderla: "Yo también agarro piedras, hojas, palos de donde sea incluso de la nada si me llama lo recojo y hay miles no sé en qué afecta, si es una área protegida se entiende que se debe respetar, pero si no tiene un letrero o algo, cuál es el problema", expone un seguidor de la cuenta. Por suerte, hay quien sí que tiene claro cuál es el problema: "Canarias recibió 15 millones de turistas en 2024. Imaginad que pasaría si todos ellos hicieran lo mismo. No quedaba nada de las islas antes de que me jubile", explica otro usuario.