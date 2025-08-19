Temperaturas más suaves este miércoles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Canarias un ligero descenso de las temperaturas, moderado en zonas del interior, aunque las máximas podrán superar los 30 ºC en las medianías del sur y oeste de las islas, e incluso alcanzar los 34 ºC en puntos de Gran Canaria.

Los cielos se prevén poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas, y el viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas del interior de Lanzarote y Fuerteventura y en las vertientes sudeste y noroeste del resto de islas, con algunas rachas muy fuertes ocasionales de madrugada.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza entre 4 y 6, arreciando localmente a 7; marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este miércoles:

TENERIFE

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el litoral norte abriéndose algún claro en horas centrales. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en zonas de interior, especialmente en las máximas. Aún se podrán alcanzar 30 ºC de forma local en medianías orientadas al sur y en zonas de el área metropolitana. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en el litoral sudeste y extremo oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada, amainando por la tarde. En altas cumbres, moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 24 29

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado, con intervalos ocasionales en el litoral norte. Temperaturas en ligero descenso que será moderado en zonas de interior. Aún se podrán alcanzar 30 ºC de forma local en medianías orientadas al sur. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas de la vertiente este y noroeste, con rachas muy fuertes de madrugada y amainando a partir de mediodía. En zonas altas, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 29

LA PALMA

Poco nuboso o despejado, con intervalos en el litoral vertiente norte y este. Temperaturas en ligero descenso que será moderado en zonas de interior. Aún se podrán alcanzar 30 ºC de forma local en la zona de El Paso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente este y noroeste, sin descartar alguna racha muy fuerte de madrugada y amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 25

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado, en general salvo intervalos ocasionales en el litoral norte. Temperaturas en ligero descenso que será moderado en zonas de interior. Aún se podrán alcanzar 30 ºC de forma local en medianías. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de la vertiente sudeste y extremo oeste, sin descartar alguna racha muy fuerte de madrugada y amainando a partir de mediodía. En zonas altas, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 20 26

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos ocasionales en el litoral noroeste durante la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso aunque de forma local se podrían alcanzar 30ºC en el interior de la mitad sur. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior, Jandía y litoral oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 26

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el litoral norte abriéndose algún claro en horas centrales. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado en zonas de interior, especialmente en las máximas. Se esperan 30 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, aunque localmente aún se podrían alcanzar 34 ºC. Viento del nordeste moderado, fuerte en zonas bajas del sudeste y extremo oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes, amainando ligeramente a partir de mediodía. En cumbres, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 24