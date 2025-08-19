El SCS limita las sustituciones de los más de 700 laborales del HUC

El Servicio Canario de Salud (SCS) limita la sustitución de más de 700 trabajadores en régimen jurídico laboral del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). Al menos así lo denuncia el portavoz del Sindicato de Enfermería Satse en Canarias, Alejandro Gordillo: «En los últimos meses, hemos recibido una orden expresa –no escrita– de la Dirección General de Recursos Humanos del SCS de que no se autoricen las contrataciones para cubrir las ausencias del personal laboral».

Para Gordillo, esto supone una reducción en la plantilla del HUC. «Ante cualquier permiso retribuido como, por ejemplo, las bajas por enfermedad o ausencias por fallecimiento de un familiar —excepto las vacaciones, que se rigen por un plan aparte—se opta por no contratar», explica. En cambio, se recurre a personal de incidencia para cubrir la falta o queda descubierta directamente, según cuenta.

Calidad asistencial

Desde la Consejería de Sanidad aseguran que las funciones del personal sí se cubren, independientemente del tipo de trabajador que sea. Pero Gordillo matiza que no contratan a gente nueva, sino que la plantilla ya existente pasa a ocupar dichas funciones. Al contrario de lo que ocurre con el personal estatutario, que sí admite contrataciones por bajas. De hecho, Sanidad indica que el número de contrataciones ha aumentado un 10% respecto al año anterior. «Esta distinción y la falta de contrataciones no solo satura al personal que hay y lo sobrecarga, sino que también afecta directamente en la calidad asistencial del paciente», explica.

Por ejemplo, recuerda que el 50% de la plantilla de la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) de Pediatría está formada por personal laboral. «Si por algún motivo esas personas tuvieran que cogerse una baja u optar por a algún permiso, tendríamos un grave problema de asistencia sanitaria», advierte. O las consultas externas. «En este servicio hay mucho personal laboral de baja que no se está cubriendo y simplemente el compañero pasa a ocuparse del 100% de su trabajo», agrega.

Asimismo, explica que el ratio de una enfermera por paciente es de ocho o diez personas. «En caso de producirse una ausencia, la enfermera puede incluso duplicar los pacientes a su cargo por no contratar a alguien para suplir la baja», señala. No en vano, a mayor ratio, menor capacidad de atención tiene el profesional y peor es la calidad asistencial para el paciente, según explica. A su juicio, no tiene sentido que una plantilla que ya de por sí está justa, se vea ahora mermada por una decisión que carece de lógica. «¿Cuál es el motivo para decidir que con unos si haya contratación y con otros no?», se pregunta.

Diferencias por tipo de trabajador

Pero para comprender por qué ocurren estas diferencias entre personal laboral y estatutario es necesario recordar el proceso de incorporación del HUC al SCS. Hasta el año 2009, el hospital perteneció por nueve años al Consorcio Sanitario de Tenerife, formado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de la Isla. «En ese momento, alrededor de 750 trabajadores decidieron mantenerse como laborales y no convertirse a estatutarios, pese a la incorporación al SCS», cuenta Gordillo. Lo que implica que esta parte de la plantilla se rige por un convenio colectivo propio, diferente al modelo del resto.

De hecho, –y según Gordillo– el HUC es el único hospital de Canarias con una plantilla de estas características.«Para nosotros esto es una consecuencia más que arrastra el HUC por haber pertenecido en su momento al Cabildo», confiesa. Y añade que llevan años siendo «el patito feo» del SCS.

Solución inmediata

Una opinión a la que se suma Catalina Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias. «Desde la incorporación del HUC, el objetivo del SCS ha sido reducir la plantilla del personal laboral porque, para ellos, tienen más derechos», señala. Así, recuerda que no es la primera vez que «se trata de limitar a los profesionales en régimen jurídico laboral».

Desde Satse solicitan de manera urgente que se autorice la cobertura de esta contratación de manera inmediata. «Porque no tiene sentido que la población del área Norte de la zona metropolitana pague las consecuencias de una decisión sin coherencia», concluye el portavoz.