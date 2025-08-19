La playa de La Mareta en Lanzarote amanece llena de sombrillas llamando corrupto a Pedro Sánchez
Un curioso despliegue ha sorprendido a los bañistas de una playa cercana al palacete de La Mareta, en Lanzarote. Según ha difundido en redes el usuario @srliberal, la organización ultraconservadora Hazte Oír habría llenado la arena con sombrillas con la cara de Pedro Sánchez y el mensaje "corrupto”, una de sus últimas acciones de propaganda.
El palacete de La Mareta, antigua residencia real donada por el rey Hussein de Jordania, es utilizado habitualmente por el presidente del Gobierno y su familia durante las vacaciones oficiales, si bien ahora msimo el presidente del Gobierno no se encuentra ahí por estar siguiendo de cerca la evolución de los incendios que asolan España.
Un clásico del agit-prop
Hazte Oír se ha caracterizado durante años por sus acciones de alto impacto visual, desde autobuses rotulados hasta repartos masivos de panfletos y cartelería en lugares estratégicos.
La playa, en pleno mes de agosto y con la isla abarrotada de turistas, se convierte ahora en el escenario de su última performance política.
La iniciativa ha generado reacciones encontradas: simpatizantes la aplauden como un ejercicio de libertad de expresión frente al poder, mientras que detractores la critican como una maniobra oportunista y de mal gusto que degrada la convivencia en espacios públicos.
