Estas son las 10 mejores playas de España en 2025: la mitad está en Canarias

Con el verano 2025 ya en marcha, los viajeros de todo el país se preparan para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto al mar. El clima cálido, los días largos y el ambiente festivo invitan a descubrir los rincones más especiales del litoral español, desde enclaves tranquilos para desconectar hasta zonas llenas de vida y actividad.

Holidu, reconocido buscador de alquileres vacacionales, ha analizado miles de reseñas y valoraciones de Google Maps para elaborar su ranking de destinos de costa mejor valorados en España este año. El estudio tiene en cuenta aspectos como la calidad del entorno, la limpieza, los servicios disponibles y la experiencia global de los visitantes.

Los resultados confirman que España ofrece una enorme diversidad de paisajes marinos y opciones para todos los gustos: desde costas de arena fina y aguas cristalinas hasta acantilados imponentes y entornos naturales que parecen sacados de una postal. Además, estos lugares destacan por la alta satisfacción de quienes los visitan, convirtiéndose en auténticos imprescindibles para este verano.

Si tu objetivo es combinar belleza natural, buena gastronomía y una oferta de ocio variada, la lista de Holidu para 2025 puede ser tu guía perfecta para planificar unas vacaciones inolvidables en la costa española. Eso sí, la mitad de las diez playas más valoradas están en Canarias.

Playa de Cofete / Visit Fuerteventura

Mejores playas

Playa de Cofete, Islas Canarias

Puntuación en Google Maps: 4,8

4,8 Número de reseñas: 4.746

En el corazón salvaje de Fuerteventura, la Playa de Cofete es un escenario donde el Atlántico despliega toda su fuerza frente a un extenso manto de arena dorada. Sus kilómetros de costa, flanqueados por majestuosas montañas, crean una sensación de aislamiento absoluto, como si el tiempo se detuviera. Con una puntuación casi perfecta y miles de opiniones que resaltan su carácter intacto, Cofete es un santuario para quienes buscan la pureza de lo natural y la inmensidad del horizonte. Aquí, cada paso sobre la arena es un recordatorio de lo grandioso que puede ser el mundo cuando no está intervenido por la mano humana.

Playa de Mataleñas, Cantabria

Puntuación en Google Maps: 4,8

4,8 Número de reseñas: 2.421

Resguardada por imponentes acantilados y un tapiz verde que desciende hacia el mar, la Playa de Mataleñas es una joya íntima de la costa cántabra. Su acceso algo más escondido convierte la visita en una experiencia especial, casi como descubrir un secreto bien guardado. El contraste entre la calma de sus aguas y la energía del Cantábrico crea un entorno perfecto tanto para relajarse como para explorar. Su alta puntuación refleja la satisfacción de quienes se dejan envolver por este rincón pintoresco, donde cada baño y cada paseo se sienten como un regalo de la naturaleza.

Playa de Sotavento de Jandía, Islas Canarias

Puntuación en Google Maps: 4,8

4,8 Número de reseñas: 2.301

Extendiéndose como un lienzo infinito de arenas claras y aguas turquesas, Sotavento es uno de los tesoros más reconocidos de Fuerteventura. Famosa por sus condiciones perfectas para el windsurf y el kitesurf, esta playa combina la emoción del deporte con la serenidad de un paisaje de postal. El vaivén del viento, el susurro de las olas y la amplitud del horizonte hacen que el tiempo se perciba de otra manera. Con miles de reseñas que destacan su encanto y versatilidad, Sotavento es el lugar donde la aventura y el descanso conviven en equilibrio perfecto.

Playa de Gandia, Comunidad Valenciana

Puntuación en Google Maps: 4,8

4,8 Número de reseñas: 1.158

Con su extenso arenal bañado por las aguas tranquilas del Mediterráneo, la Playa de Gandia es sinónimo de verano en la Comunidad Valenciana. Espaciosa, bien equipada y con un ambiente vibrante, es un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y amantes de la vida al aire libre. Restaurantes, chiringuitos y actividades deportivas se combinan con la calidez de un clima privilegiado, garantizando jornadas inolvidables. Su valoración sobresaliente es reflejo de la experiencia que ofrece: comodidad, diversión y ese toque mediterráneo que invita a volver una y otra vez.

Dos turistas pasean hacia las Dunas de Corralejo, con el Hotel OlivaBeach al fondo. / GABRIEL FUSELLI

Grandes Playas de Corralejo, Islas Canarias

Puntuación en Google Maps: 4,8

4,8 Número de reseñas: 1.126

En el norte de Fuerteventura, las Grandes Playas de Corralejo se despliegan junto a un mar que alterna azules intensos y verdes cristalinos. Sus dunas, que parecen perderse en la distancia, forman parte del Parque Natural de Corralejo, un espacio protegido que es tanto un paraíso para los amantes del surf como un lugar para quienes buscan paz y contemplación. Caminar entre sus arenas finas, practicar deportes acuáticos o simplemente dejarse hipnotizar por el paisaje son experiencias que explican su puntuación sobresaliente. Aquí, la naturaleza se presenta como un espectáculo sin filtros.

Playa de Risco del Paso, Fuerteventura (Islas Canarias)

Puntuación: 4,8

4,8 Reseñas: 940

Ubicada en el sur de Fuerteventura, la Playa de Risco del Paso es un paraíso para quienes buscan calma y paisajes de postal. Sus amplias extensiones de arena fina y sus aguas poco profundas la convierten en un lugar perfecto para pasear o practicar deportes acuáticos como el windsurf y el kitesurf. Su singularidad reside en la laguna natural que se forma con la marea, creando un espectáculo único que fascina a fotógrafos y visitantes por igual.

Playa de La Concha, San Sebastián (País Vasco)

Puntuación: 4,8

4,8 Reseñas: 919

Considerada una de las playas urbanas más bellas del mundo, la Playa de La Concha combina la elegancia de su paseo marítimo con la serenidad de sus aguas tranquilas. Situada en pleno corazón de San Sebastián, es ideal tanto para un baño relajante como para disfrutar de las vistas a la bahía y la isla de Santa Clara. Su ambiente vibrante, junto con la oferta cultural y gastronómica de la ciudad, la convierten en un destino que enamora en cualquier época del año.

Playa de Barnejo-Berrellín, Cantabria

Puntuación: 4,8

4,8 Reseñas: 893

Escondida en la costa cántabra, la Playa de Barnejo-Berrellín es un remanso de paz rodeado de acantilados y formaciones rocosas que le otorgan un encanto especial. Su carácter íntimo y su paisaje salvaje la convierten en un lugar perfecto para quienes buscan desconectar y conectar con la naturaleza. El mar Cantábrico aquí ofrece un espectáculo cambiante, con tonalidades que van del azul intenso al verde esmeralda según la luz del día.

Playa do Vilar, Ribeira (Galicia)

Puntuación: 4,8

4,8 Reseñas: 790

Dentro del Parque Natural de Corrubedo y Lagoas de Carregal e Vixán, la Playa do Vilar es un enclave protegido de gran valor ambiental. Sus dunas, su arena fina y su entorno virgen la convierten en un paraíso para los amantes de la tranquilidad y el ecoturismo. Aquí, la naturaleza marca el ritmo: el sonido de las olas y el canto de las aves acompañan al visitante en un entorno donde la conservación del medio es la prioridad.

Playa del Jarubio, en Fuerteventura. / El Día

Playa del Jarubio, Fuerteventura (Islas Canarias)

Puntuación: 4,8

4,8 Reseñas: 635

Situada en la costa oeste de Fuerteventura, la Playa del Jarubio es un rincón salvaje y poco concurrido que ofrece un espectáculo natural único. Rodeada de acantilados y bañada por un Atlántico poderoso, es un lugar perfecto para los que buscan paisajes dramáticos y la fuerza de la naturaleza en estado puro. Su acceso algo más aislado ha permitido que conserve su esencia virgen, convirtiéndola en un tesoro para los viajeros más aventureros.