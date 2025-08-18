Oposiciones en Canarias: La Orotava busca nueve policías locales

La Orotava busca policías locales. En concreto, según informa el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife, son nueve las plazas que se pretenden cubrir próximamente mediante el sistema de oposición libre, en base a las ofertas de empleo público de los años 2022, 2023 y 2024.

El pasado 11 de agosto, el BOP publicó la aprobación de las bases que regirán la convocatoria, en la que aparecen los requisitos y condiciones de participación.

En concreto, las plazas publicadas corresponden a las siguientes ofertas de empleo público:

7 plazas de 2022

1 plaza de 2023

1 plaza de 2024

Sin embargo, estas plazas podrían verse ampliadas en caso de necesidad por vacantes que se produzcan por jubilación, fallecimiento o ascensos.

Coche de la Policía Local en La Orotava / El Día

Requisitos

Para poder formar parte de esta convocatoria, los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad española.

Ser mayor de edad y no exceder de la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino antes de que finalice el plazo de presentación de instancias.

Cumplir las condiciones exigidas para ejercer las funciones policiales en los términos previstos legal y reglamentariamente.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse cumpliendo condena de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial.

Estar en posesión de l título de Bachiller o técnico o equivalente, o, en su defecto, estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

o equivalente, o, en su defecto, estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. Estar en posesión del permiso de conducción de las categorías A2 y B (o equivalentes que los sustituyan) o estar en condiciones de obtenerlo antes de la toma de posesión como personal funcionario en prácticas.

Reunir las condiciones físicas necesarias para la realización de las pruebas físicas previstas en las bases de la convocatoria.

Carecer de antecedentes penales o tenerlos cancelados.

o tenerlos cancelados. Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de examen.

Presentación de solicitudes

Quienes deseen presentarse a esta convocatoria, contarán con un plazo de 20 días hábiles para hacerlo, que empezarán a contar al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).