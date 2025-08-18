El Hospital de la Candelaria descubre una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado

El grupo de Inestabilidad Genética y Cáncer de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, ha descubierto una nueva proteína implicada en la reparación del ADN.

Así, un equipo de investigadores, liderado por el doctor Félix Machín, ha identificado una proteína clave localizada en la envoltura del núcleo celular, que desempeña una función protectora sobre el ADN dañado, según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

La proteína denominada Msc1 ha sido identificada como un factor esencial en uno de los procesos más críticos para la reparación del ADN.

Por su parte, la ausencia de Msc1 en la envoltura del núcleo de las células interfiere con la capacidad de la célula para corregir anomalías y reparar defectos espontáneos en su envoltura nuclear.

En ausencia de estas funciones reparadoras, las células tienen serias dificultades para restaurar ciertos tipos de daño al ADN que son altamente cancerígenos.

Asimismo, el descubrimiento de esta proteína es crucial no solo para comprender el cáncer, sino también para explorar el envejecimiento celular, ya que los mecanismos de reparación del ADN están íntimamente relacionados con el curso natural del envejecimiento.

Además, abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos más efectivos contra el cáncer y la mejora de terapias antienvejecimiento.

El trabajo realizado por la investigadora Sara Medina, como parte de su tesis doctoral, fue publicado recientemente en la revista científica Communications Biology. Este hallazgo se enmarca dentro de los proyectos de investigación realizados en colaboración con la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC).

europa press