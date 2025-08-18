Un guanche de papel: la épica historia del mencey que nunca existió

Durante décadas, los libros, las aulas y hasta las conversaciones de sobremesa han transmitido la historia de Ichasagua, el que habría sido el último mencey guanche en resistir a los conquistadores castellanos en Tenerife.

Se le describe como un líder indómito, atrincherado en el Roque del Conde, en el sur de la isla, fiel a su pueblo hasta la muerte y traicionado, según la leyenda, por sus propios compatriotas. Una épica perfecta.

El problema es que Ichasagua jamás existió.

Un héroe creado en los despachos

La primera vez que se menciona a Ichasagua no es en las crónicas del siglo XVI, ni en documentos de los conquistadores o en testimonios indígenas.

Su nombre aparece en el siglo XIX en la pluma del médico e historiador Juan Bethencourt Alfonso, autor de Historia del Pueblo Guanche.

Bethencourt recogió tradiciones orales, rumores y fragmentos dispersos, con un afán romántico y nacionalista propio de su época. Entre esos relatos incluyó la figura de Ichasagua, a quien presentó como un rey-guerrero que continuó combatiendo incluso tras la rendición oficial de los menceyes en 1496.

Para el historiador, el héroe encontró refugio en el Roque del Conde (Adeje), donde se mantuvo con sus seguidores hasta morir, símbolo de la resistencia frente a la conquista. Una historia poderosa, pero sin pruebas documentales.

El origen de la confusión

Algunos investigadores han señalado que Bethencourt Alfonso pudo haber confundido el topónimo Chasagua, nombre de una zona de Arona, con el de un supuesto mencey.

Según esta interpretación, un documento del siglo XVII mencionaba “el Llano del Rey y Chasagua”, pero el historiador lo habría leído como “el Llano del Rey Ichasagua”.

Esa mala lectura habría dado origen al personaje, que después fue revestido con un relato heroico.

Mito o realidad

Los investigadores actuales coinciden en que no hay fuente primaria que respalde la existencia de Ichasagua. Cronistas como Abreu Galindo o Viana, que dejaron detalladas descripciones de la Conquista, no mencionan a ningún mencey con ese nombre.

Nelson Díaz Frías, estudioso de la historia de Arona y del sur de Tenerife, advierte que la figura parece más un mito romántico que un personaje histórico.

La fuerza del relato fue suficiente para que, con el tiempo, Ichasagua trascendiera las páginas de Bethencourt Alfonso. El supuesto mencey fue adoptado como referente identitario, símbolo de rebeldía y orgullo guanche.

Se le asoció al Roque del Conde, que algunos empezaron a llamar también “roque de Ichasagua”. En ámbitos populares, se difundió la idea de que allí murió el último resistente, y su nombre se invocó en discursos de reivindicación cultural y regionalista.

Entre la leyenda y la identidad

Hoy, la figura de Ichasagua sirve como ejemplo de cómo las sociedades construyen mitos necesarios. La épica historia del mencey que nunca existió habla menos de la Conquista y más de la necesidad contemporánea de héroes en torno a los cuales articular una identidad.

El mito ha perdurado porque es inspirador: un líder que no se rinde, que resiste hasta el final en defensa de su pueblo. Y aunque las investigaciones demuestren que Ichasagua fue una invención literaria, la leyenda sigue viva en el imaginario isleño.

La historia de Ichasagua recuerda que la frontera entre memoria y mito siempre es difusa. A veces, lo que no existió históricamente puede existir culturalmente con más fuerza que un hecho probado.

En Canarias, ese “mencey fantasma” ha terminado por ser tan influyente como cualquiera de carne y hueso.