Incendios forestales
Mañueco acusa a Sánchez de no haberle facilitado ninguno de los recursos que le pidió
El presidente de Castilla y León solicitó al jefe del Ejecutivo 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, veinte helicópteros de transporte de personal y otros diez bombarderos de agua, entre otros efectivos
EFE
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este domingo que 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios del Ejército para luchar contra los incendios forestales la comunidad autónoma que preside no ha recibido nada.
En un mensaje en su cuenta de X, Mañueco detalla un listado con los recursos que solicitó al presidente y de los que, según ha asegurado, no ha recibido ninguno.
En concreto, menciona que solicitó 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, quince vehículos nodriza, quince puestos de mando avanzado, veinte helicópteros de transporte de personal y diez helicópteros bombardero de agua.
También pidió atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.
Sánchez y Fernández Mañueco mantuvieron una conversación telefónica este viernes y este domingo han estado juntos en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) conociendo de primera mano el daño de los incendios.
- El Gobierno impone restricciones al teletrabajo de los funcionarios
- No es el drago milenario pero también está en Tenerife: el árbol más antiguo de Europa
- Una nueva ordenanza en Santa Cruz de Tenerife para eliminar trámites innecesarios a los ciudadanos
- Un tiburón sorprende a los bañistas en una playa de Tenerife
- Viaje a Tenerife, una noche y un hijo tras una noche de fiesta: la historia de la turista que busca al padre que nunca volvió a ver
- La expansión de la culebra californiana por Gran Canaria propicia las plagas de chinches
- El derribo del mamotreto de Añaza: un expediente que supera los 8 años
- Fiesta, vino y sandía por San Roque, en Tenerife