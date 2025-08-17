El calor sofocante se resiste a abandonar Canarias

Canarias seguirá pasando calor. Las islas occidentales y Gran Canaria continuarán en avisos amarillos por altas temperaturas durante este lunes, 18 de agosto. Mientras tanto, en la Península, la entrada de un aire atlántico iniciará este lunes el fin de la ola de calor, con un descenso «notable» de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular.

Por lo tanto, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no habrá cambios en Canarias. Informa de que, a pesar de que el termómetro dará una tregua a parte del país, en la mitad sudeste, así como en zonas de Baleares y Canarias, se mantendrán valores «significativamente elevados». Incluso, se alcanzarán los 40 grados en el Guadalquivir y depresiones del sudeste.

36 grados

En el Archipiélago canario todo seguirá igual. De hecho, y según la Aemet, es probable que se alcancen los 36 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste, y cuenca de Tejeda en Gran Canaria, sin descartar que los termómetros rocen los 34 grados en las medianías orientadas al sur y oeste de las islas occidentales. La jornada en el Archipiélago se completará con la continuación del episodio de calima en altura, que «afectará a medianías y zonas altas de las islas montañosas».

Un perro se refresca del calor en la Playa de las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Temperaturas mínimas

En cuanto a las temperaturas mínimas en el país, se prevé un descenso de éstas en el tercio noroeste y Extremadura, sin cambios en Baleares y en aumento en el resto. No bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y archipiélagos, incluso 25 grados en el Mediterráneo, Guadalquivir y zonas de Canarias. El organismo estatal ha explicado que hoy soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en el Archipiélago canario.

La Aemet informa de que habrá calima en altura y se alcanzarán los 34 grados

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Con respecto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la previsión meteorológica para hoy lunes indica que habrá cielos despejados, salvo en el nordeste, donde se esperan intervalos nubosos por debajo de los 500 metros. La Aemet apunta que habrá calima en altura. Las temperaturas sufrirán pocos cambios, siendo probable que se alcancen los 34 grados en medianías de las vertientes sur, este y oeste. El viento, por su parte, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga (Tenerife), «donde son probables las rachas muy fuertes, especialmente a partir de la tarde».

Domingo

Ayer domingo, las islas también estaban en nivel amarillo, en toda La Gomera y El Hierro, además de en zonas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, donde los termómetros máximos oscilaron entre los 34 y los 36 grados.

Prevención de incendios

Por otra parte, en Tenerife, el Cabildo informa de que continúa la prohibición de hacer fuego en toda la Isla, así como el cierre de las áreas recreativas y zonas de acampada. Lo que sí se permite ya es el tránsito por los senderos de los municipios del Norte. La Corporación insular, teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias meteorológicas, ha aplicado medidas de prevención de incendios forestales de grado 2 en los municipios de la vertiente norte de la Isla, mientras que en los municipios de la vertiente sur se mantienen las medidas de grado 3. «En los municipios con influencia del viento alisio, donde las temperaturas son más suaves y se ha mantenido el incremento de la humedad relativa, la vegetación ha recuperado el contenido de agua que había perdido, disminuyendo el riesgo de incendio forestal, por lo que se pasan a aplicar medidas de grado 2. Por el contrario, en los municipios orientados al sur, aunque la temperatura ha disminuido, la humedad sigue siendo muy baja, por lo que se mantienen las medidas de prevención de grado 3».

La Corporación insular permite el tránsito por los senderos sólo en el Norte de la Isla

Municipios

En concreto, las medidas de grado 2 se aplican en los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal, Tacoronte, La Laguna, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y El Rosario. Se permite la estancia en el monte y el tránsito por senderos, pero se prohíbe realizar fuego en exteriores. Asimismo, se prohíbe el uso de maquinaria y herramientas que provoquen chispas, las exhibiciones pirotécnicas, y el uso de áreas recreativas.

Las medidas de grado 3 se mantienen en Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide, donde no se permite la estancia en el monte y el tránsito por senderos, ni el tránsito por carreteras insulares, entre otras prohibiciones.