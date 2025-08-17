Buenas noticias para los trabajadores: los expertos recomiendan teletrabajar durante el verano por estos motivos

El verano está a la vuelta de la esquina, lo que significa que muchas empresas se empezarán a quedar casi vacías porque sus empleados se van de vacaciones. Los trabajadores que se quedan a menudo son becarios o personal que aprovecha sus días de descanso en otras fechas porque su contrato así lo estipula. En muchas compañías existe una gran solución para contentar a las personas que se tienen que quedar frente al ordenador mientras que los demás disfrutan de la playa, el teletrabajo, que además de ayudar a conciliar la vida laboral y profesional, también tiene muchos beneficios para la salud.

El teletrabajo en España se puso de moda durante la pandemia, y a raíz de esos años se ha ido estandarizando hasta ser la modalidad principal en muchas empresas, que tienen a todos sus trabajadores haciendo sus tareas desde casa. Actualmente, más un tercio de las empresas permiten a sus trabajadores teletrabajar, aunque solo 3 de cada 10 lo hacen a tiempo completo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Por su parte, otras deciden apostar por un modelo mixto, con algunos días en la oficina y otros en el hogar, combinando así las relaciones con los compañeros, con la tranquilidad que te da tu casa. A pesar de esto, otras entidades siguen usando el modelo presencial, o porque tienen jefes muy tradicionales, o porque no hay más remedio, porque su actividad no le permite hacerlo de otra manera.

Teletrabajar mejora la productividad de los trabajadores

El teletrabajo en verano ofrece numerosos beneficios para la salud. Los expertos confirman que este modelo no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también puede incrementar la productividad y la satisfacción laboral. Con estas ventajas bien documentadas, es probable que el teletrabajo continúe siendo una opción popular y efectiva para muchas empresas y empleados. Además, también da ventajas económicas y de conciliación como:

Reducción del Estrés

El teletrabajo sigue siendo una herramienta eficaz para reducir el estrés. Eliminar los desplazamientos diarios y permitir que los empleados trabajen en un entorno familiar y controlado disminuye significativamente los niveles de estrés. Los trabajadores tienen más control sobre su entorno y su tiempo, lo que contribuye a una menor presión y ansiedad.

Mejora de la Salud Mental

La flexibilidad del teletrabajo continúa siendo crucial para la salud mental, ya que la capacidad de equilibrar el trabajo con actividades personales y familiares es esencial para mantener una buena salud mental. El teletrabajo permite a los empleados dedicar tiempo a actividades que disfrutan, lo que mejora su bienestar emocional.

Menos Exposición a Altas Temperaturas

Este es uno de los puntos más importantes, porque la posibilidad de trabajar desde casa reduce la exposición a las altas temperaturas veraniegas, que pueden causar problemas de salud como deshidratación y golpes de calor. Trabajar en un ambiente controlado y fresco protege a los empleados de las condiciones climáticas extremas.

Alimentación Saludable

Trabajar desde casa facilita el acceso a comidas caseras y saludables, y esto en verano es vital. Los empleados pueden planificar y preparar comidas equilibradas en lugar de depender de opciones rápidas y a menudo menos nutritivas disponibles cerca del lugar de trabajo.

Mayor Tiempo para el Ejercicio Físico

La flexibilidad del teletrabajo permite a los empleados incorporar más actividad física en su rutina diaria. El tiempo que se ahorra en desplazamientos puede dedicarse a hacer ejercicio, lo que es fundamental para mantener una buena salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Mejor Calidad del Sueño

El teletrabajo también contribuye a una mejor calidad del sueño. En las noches de verano es muy difícil coger el sueño, así que la ausencia de desplazamientos y la posibilidad de establecer una rutina más regular permite a los trabajadores dormir más y mejor. Un sueño adecuado es esencial para el rendimiento y la salud general.

Mejora del Bienestar General

En conjunto, estos factores contribuyen a un mayor bienestar general. La combinación de menor estrés, mejor salud mental, alimentación saludable, ejercicio físico, buena calidad del sueño y reducción de enfermedades transmisibles crea un entorno propicio para una vida más sana y equilibrada.

Si tu empresa no sabe si optar por el teletrabajo en verano, muéstrale todos los beneficios, porque seguro que se pasará a esta opción con toda certeza para tener a sus trabajadores contentos y a pleno rendimiento.