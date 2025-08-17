El baile de las galaxias y sus corazones

Érase una vez una galaxia regordeta que nació cuando todo era nuevo. Nació rodeada de un montón de hermanas pero pronto se encontró sola. A las galaxias les gusta hablar con otras galaxias, aprender de ellas y enriquecerse. Nuestra amiga galaxia no era una excepción. Miraba a su entorno con curiosidad, deseando encontrarse con otra compañera con la que compartir sus ideas y sueños. Mientras miraba de lejos al Universo que la rodeaba, ella misma cambiaba. Dicen los astrónomos que evolucionaba secularmente. Esto quiere decir, para que nos entendamos, que donde había gas y polvo revuelto de cualquier manera, comenzaron a brillar sus estrellas, convirtiéndose en una bonita galaxia espiral.

Todavía recuerda sus estrellas más viejas, la primera vez que una galaxia se acercó a ella. Cuanto más cerca estaban, más interés tenían la una por la otra. Cuando se acercaron lo suficiente, nuestra amiga se dio cuenta de que su nueva amiga era una preciosa galaxia enana y que venía con demasiado ímpetu. De pronto nuestra amiga galaxia se preocupó. ¿Será que me va a golpear? Intentó avisar a su nueva amiga pero ella le contestó: “no te preocupes, así es como nos debemos relacionar”. La galaxia enana traspasó el bonito disco con brazos espirales de nuestra amiga, dejando atrás una buena parte de su gas. De pronto, nuestra galaxia sintió unas cosquillas que hicieron brillar a sus estrellas. Entonces miró a la galaxia enana que seguía su curso como loca y, mientras se despedía dejando un reguero estelar, vio que, además de perder ese gas, había perdido el corazón.

Lo bonito de los corazones de las galaxias es que no mueren, sino que se funden con otros. Con la ayuda de las estrellas, el corazón de la galaxia enana llegó al corazón de nuestra amiga galaxiaen un abrir y cerrar de ojos. Los corazones se acercan hasta que olvidan lo que pasa en el resto de la galaxia. Cuando estos dos se tuvieron lo suficientemente cerca, comenzaron a danzar uno alrededor del otro. En esa danza podrían seguir eternamente. En Astrofísica llamamos a esto “el problema del último pársec” porque, si nada más ocurriera, nunca se fusionarían en un solo corazón. Pero sabemos que se fusionan y para eso ayudan las comadres casamenteras de las galaxias. ¿Quiénes son estas comadres? Algunas veces son las estrellas que susurran al oído de los corazones y los convencen para unirse. Otras veces es el gas que se agolpa y rodea a los corazones y cuchichea hasta conseguir que den el último paso para la unión. A veces, pasado un tiempo, otra galaxia se aproxima y cede su corazón. Cuando llega el tercer corazón, como es de esperar, los dos corazones se sienten intimidados, decidiendo rápidamente fusionarse mientras el otro sale maltrecho y expulsado. Lo importante es que es solo cuestión de esperar porque finalmente estos dos corazones están destinados a unirse, haciendo un nuevo corazón más grande, fuerte y sabio.

A lo largo de la vida de nuestra amiga galaxia, ella aprende y se enriquece con muchas de estas fusiones con galaxias de todos los tamaños. Algunas de sus estrellas y el corazón aún recuerdan la sorpresa que supuso la primera vez que encontró una galaxia grande como ella. Todo en ellas cambió de forma y de lugar. Comenzó un baile entre ambas galaxias, donde se acercaban y alejaban. En cada acercamiento nuestra galaxia sintió cómo cada partícula de su ser interactuaba con las partículas de la otra galaxia. Las nubes de gas y polvo se unieron entre sí para formar muchísimas nuevas estrellas. Además, gran parte de este gas y polvo viajó como loco hacia un centro común. Y, por supuesto, también los dos corazones viajaron cada uno al encuentro del otro hasta que pudieron enlazarse en un baile. Las comadres de nuevo actuaron para animarlos a unirse para siempre. Cuando dos corazones tan grandes se unen, el espectáculo es tal que los efectos especiales incluyen ondas que viajan por el espacio-tiempo y se divisan fuegos artificiales que iluminan el nuevo centro de la galaxia. Enriquecida por la sabiduría de todas las pequeñas y grandes galaxias, y sus corazones, nuestra galaxia sabe que, sin estas fusiones, el Universo que vemos ahora no sería el mismo.

Omaira González Martín nació en Lanzarote en 1981. Estudió la Licenciatura en Física en la Universidad de La Laguna y realizó su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (Granada) sobre núcleos activos de galaxias de baja luminosidad. Después trabajó un año en la Universidad de Leicester (Reino Unido), dos años en la Universidad de Creta (Grecia) y cuatro años en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde 2014 es personal en plantilla del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

