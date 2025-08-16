Última hora de los incendios en España | El fuego de Ourense ya es el mayor de la historia de Galicia mientras otros focos azotan a Castilla y León y Extremadura

La DGT rebaja a 10 las carreteras cortadas por los incendios

La Dirección General de Trabajo (DGT) ha informado de que, sobre las 21.00 horas, siguen estando afectadas un total de diez carreteras debido a los incendios que están afectando a Castilla y León, Extremadura y Galicia. La comunidad autónoma más afectada por los cortes de carretera debido a los incendios es Castilla y León, con un total de seis vías afectadas -una de ellas compartida con Galicia-. Le sigue Extremadura, con cuatro cortes.

En Cáceres, las carreteras cortadas son la N-630 en Aldeanueva del Camino y en Casar de Cáceres; la CC-321 en Arroyo de la Luz; la CC-318 en Aliseda y la CC-218 en Casas del Monte. En Ourense y Zamora está cortada la N-525 en Puebla de Sanabria. Mientras, en Zamora está afectada la ZA-102 en Barjacoba; en Segovia, la SG-500 en Villacastín; en Salamanca, la CL-526 en Dehesa de Perosín; en León, la N-621 en Portilla de la Reina y en Ávila-Segovia, la AV-500 en Ávila Villacastín.