La regulación de las ludotecas en Canarias lleva una década abandonada en un cajón

Canarias lleva más una década sin dar el paso necesario para regular el régimen jurídico de las ludotecas, los centros de ocio infantil y las zonas de ocio infantil. En 2014, el Gobierno de Canarias se comprometió a publicar un decreto que reglara la actividad de estos centros, pero cuando el borrador del texto llegó a información pública se paralizó. Diez años después, el decreto continúa guardado en un cajón y cada vez son más los centros de Educación Infantil que pagan las consecuencias de la dejadez administrativa. La propia Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte) denuncia que muchas ludotecas y guarderías proporcionan más servicios de los que deberían.

Una avalancha de alegaciones, 600 concretamente, impidieron que el decreto saliera adelante ese año. Según la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, «varios alcaldes –que se encontraban dentro de todas las quejas– comunicaron que si se regulaban las ludotecas de la manera que recogía el Decreto, sus municipios se quedarían sin recursos para atender a menores de 0 a 3 años».

Decreto

El decreto pretendía regular aquellos requisitos que debían cumplir tanto las ludotecas como las guarderías para realizar su actividad correspondiente como alternativas de entretenimiento y desarrollo. Por ejemplo, el borrador recoge que la apertura de este tipo de espacios no podría coincidir con el horario lectivo de la educación obligatoria establecido por la Administración educativa. Y además, indicaba las obligaciones a las que deben someterse para garantizar unos servicios mínimos.

No fue hasta 2021 cuando la Directora General de Protección a la Infancia y la Familia, Sandra Rodríguez, comenzó con un nuevo documento. Cuando el expediente volvió a someterse al periodo de información pública y de audiencias, recibió más de 1.700 alegaciones –particulares, asociaciones y entidades de la administración local–. Las quejas se centraban, principalmente, en los requisitos establecidos para las ludotecas –exclusión de los menores de 0 a 3 años y el horario de estancia de los menores reducido a 3 horas diarias–. La incapacidad para abordar jurídicamente el volumen total de las alegaciones y la inexistencia de un perfil de jurista en el Servicio de Planificación, Gestión y Administración volvió a paralizar el proceso y se archivó el proyecto de Decreto.

En la actualidad, las ludotecas y guarderías son competencia de los ayuntamientos, a diferencia de los centros infantiles que, por desarrollar una actividad lectiva, pertenecen a la Consejería de Educación. «Nosotros aprobamos los centros de educación infantil privados que cumplen las condiciones y son los ayuntamientos los encargados de los otros espacios», aclaran desde esta administración.

Competencia desleal

El problema está, según denuncia Acinte, en que estos centros de ocio infantil realizan una «competencia desleal» al ofertar los mismos servicios que ellos, pero con precios más asequibles. Una práctica que, como indica la Consejería de Educación, no deben realizar. «Una ludoteca o guardería no puede publicitarse como centro educativo o decir que imparte el currículo de educación. Por eso, las escuelas infantiles privadas o municipales necesitan nuestra autorización», matizan.

Por estos motivos –que en teoría no deben publicitarse como algo que no son y que ellos son los únicos encargados en autorizar a los centros infantiles–, desde la Consejería entienden que no existe intromisión profesional al desempeñar funciones diferentes. Además, agregan que los propios ayuntamientos son los encargados de realizar las inspecciones oportunas. Pero en la práctica es diferente. Pilar Matos, la vicepresidenta de Acinte, asegura que «nadie realiza inspecciones y no hay ninguna manera de controlar estas imprudencias».

Sin inspecciones

De hecho, la tesorera de Asociación, Saray García, explica que ella misma ha acudido al Ayuntamiento a denunciar un caso particular y la respuesta ha sido poco eficaz. «Yo fui hasta la administración, expuse mi queja y me dijeron que desde que otorgan la licencia hasta que realizan la inspección para comprobar que todo está correcto pueden pasar años», señala.

«Desempeñan funciones que no les corresponden, que sí son competencia nuestra, y encima las desarrollan sin cumplir con los requisitos que a nosotros si se nos exige», destaca Matos. Y agrega que si hay quienes hacen un uso correcto de su actividad, pero advierte de que cada vez son más las que incumplen las normas. «Mezclan a niños de cero a tres años con mayores de seis o siete, algo que en los centros de Educación Infantil no se puede realizar», cuenta. «¿Por qué nosotros si debemos garantizar unos mínimos y ellos no? Si ambos trabajamos con menores y parece que desempeñan nuestras mismas funciones», se pregunta.

Requisitos

El Decreto 201/2008 establece que una Escuela Infantil o un centro privado de Educación Infantil debe contar con una propuesta pedagógica que incluya: los objetivos de la etapa, la planificación educativa, los criterios de selección, las pautas de coordinación y las medidas de atención, entre otras. Además, se deberán regir por el calendario y horario escolar y recibir regularmente inspecciones de Educación y Sanidad para garantizar unos mínimos.

Por otro lado, deben contar con personal cualificado que posea el título de maestro con la especialización en educación infantil –o el de grado equivalente– o el título de técnico superior en educación infantil. Las aulas también deberán contar con un número mínimo y máximo de alumnos y dividirse según el rango de edad (de 0-1, de 1-2 y de 2-3). Asimismo, cada centro debe garantizar ciertos espacios para poder desarrollar correctamente su funcionamiento como, por ejemplo, zonas abiertas o instalaciones que cumplan las medidas higiénico-sanitarias.

Educación Infantil

Matos asegura que los menores que desarrollan su primera etapa educacional en un centro infantil muestran numerosas ventajas cuando llegan al colegio. «Los niños ya cuentan con una cierta base de aprendizaje y autonomía», agrega. «No usan pañales, comen solos, y además van con conocimientos avanzados en colores, números e incluso hablan perfectamente», confiesa. «Hay padres que desconocen las ayudas que otorga el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para escolarizar a sus hijos en centros de Educación Infantil y, ante la desinformación y precios más asequibles, optan por estos otros espacios», cuenta.

Para Marina Amador, expresidenta y miembro de Acinte, las ludotecas no son el lugar ideal para dejar la educación de un niño de 0 a 3 años. «No cuentan con las instalaciones y personal adecuado, igual que cualquier otro lugar que no esté autorizado por la Consejería de Educación», apunta.

Por ahora, la Consejería de Bienestar Social ha acordado incluir en la Ley Canaria de Infancia y Adolescencia una disposición final que comprometa al Gobierno de Canarias, de una vez por todas, a desarrollar el marco normativo necesario para la regulación de las ludotecas, los centros de ocio infantil y las zonas de ocio infantil. Una decisión que brinda un ápice de esperanza a Acinte, aunque no lo suficiente. «Nosotros lo único que queremos es crear un espacio en el que podamos convivir con las ludotecas y guarderías, no que cierren. Pero lo justo es que se sometan a los mismos criterios que nosotros para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad, sobre todo por los pequeños», concluye su expresidenta. Aunque confiesa que no sabe cuanto más tendrán que esperar.