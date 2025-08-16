Canarias vivirá este domingo un intenso episodio de calor con temperaturas de hasta 36 ºC
La AEMET prevé calima, ascenso térmico y rachas de viento muy fuertes en varias islas
Canarias afronta este domingo un episodio de altas temperaturas, con valores que alcanzarán los 36 ºC en medianías del sur, sudeste y oeste de Gran Canaria, y los 34 ºC en medianías de las vertientes sur y oeste de las islas occidentales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado en general, con intervalos en zonas bajas del norte y nubosidad de evolución sobre Las Cañadas del Teide. La calima afectará a medianías y niveles altos, reduciendo la visibilidad en varios puntos del Archipiélago.
Las temperaturas experimentarán un ascenso ligero a moderado, especialmente en áreas de interior, mientras que en la costa predominarán las brisas. El alisio soplará con fuerza en vertientes sureste y noroeste, con probables rachas muy fuertes en la segunda mitad del día. En el mar, se espera marejada o fuerte marejada en gran parte de las aguas.
Previsión por islas
- Tenerife: despejado con nubosidad de evolución en Las Cañadas y máximas de 34 ºC en medianías del sur, este y oeste.
- La Gomera: poco nuboso, calima en niveles altos y máximas de 34 ºC en medianías del sur y oeste.
- La Palma: ascenso térmico en interior y máximas de 34 ºC en El Paso.
- El Hierro: poco nuboso, calima y máximas superiores a 34 ºC en medianías del sur, este y oeste.
- Lanzarote: poco nuboso, calima en altura y máximas de 30-32 ºC en el sureste.
- Fuerteventura: despejado, con calima y posibilidad de llegar a los 34 ºC en zonas de interior del sur.
- Gran Canaria: máximas de 36 ºC en medianías del sur, sudeste y oeste, así como en la cuenca de Tejeda.
- Aparece en Tenerife la tortuga marina más grande del mundo
- Una nueva ordenanza en Santa Cruz de Tenerife para eliminar trámites innecesarios a los ciudadanos
- Un tiburón sorprende a los bañistas en una playa de Tenerife
- El Gobierno impone restricciones al teletrabajo de los funcionarios
- Un primer premio de la Lotería Nacional cae en Tenerife
- La expansión de la culebra californiana por Gran Canaria propicia las plagas de chinches
- El sector vitivinícola ve «excesivas» las medidas para frenar la filoxera
- La familia de Zinedine viaja a Tenerife para unirse a su búsqueda