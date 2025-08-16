Canarias vivirá este domingo un intenso episodio de calor con temperaturas de hasta 36 ºC

Canarias afronta este domingo un episodio de altas temperaturas, con valores que alcanzarán los 36 ºC en medianías del sur, sudeste y oeste de Gran Canaria, y los 34 ºC en medianías de las vertientes sur y oeste de las islas occidentales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado en general, con intervalos en zonas bajas del norte y nubosidad de evolución sobre Las Cañadas del Teide. La calima afectará a medianías y niveles altos, reduciendo la visibilidad en varios puntos del Archipiélago.

Las temperaturas experimentarán un ascenso ligero a moderado, especialmente en áreas de interior, mientras que en la costa predominarán las brisas. El alisio soplará con fuerza en vertientes sureste y noroeste, con probables rachas muy fuertes en la segunda mitad del día. En el mar, se espera marejada o fuerte marejada en gran parte de las aguas.

Previsión por islas