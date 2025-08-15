Un tiburón sorprende a los bañistas en una playa de Tenerife

Los bañistas que se encontraban en la tarde de este viernes, 15 de agosto, en la Playa de Las Vistas, en Arona, se han llevado un buen susto al encontrarse a un tiburón en la orilla.

Según se puede ver en un vídeo publicado en la red social TikTok por la usuaria @valeriadepomar, la aparición del ejemplar llamó la atención de decenas de bañistas, que no dudaron en agruparse junto a él para verlo y grabar el momento.

En las imágenes, además, se ve cómo un hombre tiene agarrado al animal, previsiblemente para evitar que quede atrapado en la orilla.

"Un tiburón está varado en la orilla. Están intentando salvarlo", escribió Valeria junto al vídeo publicado.

Especies en Canarias

Aunque sorprenda ver un ejemplar de un tiburón cerca de la orilla, hay que tener en cuenta que en el entorno de la Península y Canarias viven alrededor de unas 25 especies de tiburones. Estas se enfrentan a diferentes amenazas, como la pesca industrial.

Recientemente, el portavoz de Ecologistas en Acción (EA), Alberto García Horcajuelo, explicaba que una de las posibles razones del acercamiento de los tiburones a la costa podría ser "el calentamiento del agua marina". Además, señalaba que "los tiburones que generalmente se acercan a las costas no suelen ser peligrosos, son tiburones salvajes, con los que debemos mantener un respeto y una distancia prudencial".