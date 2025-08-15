Temperaturas máximas de 34º este sábado en Canarias

Las temperaturas máximas alcanzarán este sábado los 34 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Poco nuboso con presencia de nubes medias durante la primera mitad del día y de intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera en niveles altos.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, siendo más significativo en las máximas en zonas de interior y en las islas más orientales. Se alcanzarán los 34 ºC en la cuenca de Tejeda y en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, y se superarán los 30-32 ºC en las de las islas occidentales.

Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, especialmente durante la tarde. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

En el mar habrá componente noreste fuerza 5 o 6 en el sureste y oeste, norte o noreste 3 o 4 en el resto. Marejada, localmente fuerte marejada en costas sureste y oeste. En el norte, mar de fondo del norte en torno a 1 metro. En costa sur y suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla o rizada.

Previsión del tiempo por islas para este sábado:

TENERIFE

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución sobre Las Cañadas. En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga durante la segunda mitad del día. Predominio de las brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 29

LA GOMERA

Poco nuboso con presencia de intervalos de nubes medias. En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos ubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Las máximas superarán los 30 ºC en la vertiente sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales este y noroeste, especialmente a últimas horas cuando no descarta alguna racha puntualmente muy fuerte. Predominio de las brisas en el sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 28

LA PALMA

Poco nuboso o despejado. En el norte y este, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Probabilidad de calima ligera en niveles altos. Temperaturas en ligero ascenso, siendo más significativo en zonas de interior. Se superarán los 30 ºC en medianías del oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el oeste. En zonas altas, viento flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 25

EL HIERRO

Poco nuboso con presencia de algunos intervalos de nubes medias y altas al inicio. En el nordeste, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 22

LANZAROTE

Poco nuboso en general, con presencia de nubosidad media durante la primera mitad del día y predominio de los cielos nubosos en litorales oeste y norte a primeras y últimas horas. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, superándose los 30-32 ºC en el sureste. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior de la mitad sur durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 23 29

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general, con presencia de nubosidad media durante la primera mitad del día y predominio de los cielos nubosos en litoral oeste a primeras y últimas horas. Calima en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el este, no se descarta que se alcancen localmente los 34 ºC en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en zonas de interior y especialmente al sur de Jandía durante la segunda mitad del día, cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 23 29

GRAN CANARIA

Poco nuboso con presencia de nubes medias, especialmente durante la primera mitad del día. En el norte, por debajo de 400 a 500 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso, llegando a ser moderado el de las mínimas en zonas de interior. Las máximas superarán los 34 ºC en vertientes sudeste, sur y oeste, así como en la cuenca de Tejeda. Alisio moderado que soplará fuerte en litorales sureste y noroeste durante la segunda mitad del día, cuando son probables rachas localmente muy fuertes. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 27