Más de seis millones de euros para las ONG canarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha destinado 6,8 millones de euros a las entidades del tercer sector que se dediquen a los servicios sociales. Las subvenciones están dirigidas a iniciativas que se encarguen de la atención a personas migrantes, la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, la mejora de la convivencia en barrios y comunidades y la atención integral a personas sin hogar.

Quienes estén interesados tendrán hasta el próximo viernes, 5 de septiembre, para enviar sus propuestas a través de la sede electrónica. Los criterios de asignación priorizarán el impacto social, la innovación en la intervención comunitaria, la perspectiva de género y la sostenibilidad de los proyectos. Además, se ha implementado un nuevo sistema de tramitación digital, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que facilitará la presentación de solicitudes, la reducción de tiempos y la simplificación de procedimientos administrativos.

Esta convocatoria contempla una nueva línea de financiación estable para unidades familiares beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), con el objetivo de garantizar la continuidad de los apoyos y fomentar la autonomía económica de estos hogares.

Las subvenciones permitirán atender a hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza, con privación material y social severa y falta relativa de bienes, recursos o servicios. Asimismo., permitirá desarrollar programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social.

El plazo de presentación de propuestas finalizará el 5 de septiembre

Se atenderá también el refuerzo en los municipios y zonas rurales, especialmente en aquellas áreas en las que las circunstancias propias del lugar provoquen situaciones de exclusión social o riesgo de pobreza. También se podrá financiar programas de actuaciones encaminadas a la intervención en el sinhogarismo.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, destaca que, pese a la reducción general del presupuesto destinado a subvenciones, se ha realizado un «gran esfuerzo» para mantener la financiación del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales. En este sentido, señala que este tipo de convocatorias contribuyen a reforzar el trabajo entre la administración pública y las entidades sociales, lo que permite una mejor respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. «La colaboración con las organizaciones sociales nos permite llegar más lejos, con mayor agilidad y cercanía», afirma.

Con este paquete de ayudas, la Consejería no solo busca atender situaciones de emergencia social, sino también promover procesos de inclusión duraderos y transformadores en los entornos locales.