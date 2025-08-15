Los museos canarios reclaman un plan formativo anual común

Una encuesta realizada a profesionales de los 34 espacios de la Red de Museos de Canarias recoge las problemáticas, desafíos y posibles soluciones en la gestión y planificación estratégica de estas instituciones. La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, coordinadora de la iniciativa, describe el proceso de la encuesta como «un ejercicio de escucha activa destinada a fortalecer la colaboración, identificar necesidades y proponer acciones que beneficien a todo el sector».

Elaborado de manera confidencial y con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, el informe evidencia las principales inquietudes y propuestas de los equipos de trabajo en áreas como financiación, formación, coordinación, comunicación y gestión patrimonial. Además, Miguel Ángel Clavijo, director General de Cultura y Patrimonio Cultural, indica que «estas acciones forman parte del impulso que queremos dar a estos espacios patrimoniales y de memoria colectiva, reconociendo su papel clave en la conservación y difusión del patrimonio cultural canario».

A tenor de los resultados de la encuesta, la Dirección General trabaja ya en la redacción del decreto que va a constituir el Sistema Canario de Museos. Además, atendiendo a las demandas de los profesionales, durante los meses de octubre y noviembre comenzarán los talleres y sesiones de formación con carácter presencial, al tiempo que se desarrollará el proyecto Museos [y red] en movimiento, que relacionará a centros museísticos y su personal.

Así, este informe abre una hoja de ruta compartida: fortalecer la coordinación, apostar por la formación como herramienta de empoderamiento y construir una cultura de cooperación basada en la transparencia, la horizontalidad y el compromiso común con el patrimonio.

Cohesión y representación

Solo un 33,3% de los museos se siente plenamente integrado y representado en la Red, mientras que un 50% expresa una integración parcial. Además, un 8,3% no se siente representado y otro 8,3% no respondió, señalando posibles desconexiones institucionales que conviene abordar.

Por otra parte, los principales desafíos identificados son la falta de personal especializado y problemas de conservación o infraestructuras, ambos con un 25% de menciones. Le siguen la falta de digitalización (20,5%) y las dificultades presupuestarias (15,9%). Estos datos evidencian la necesidad de intervenciones estratégicas en recursos humanos, modernización y mantenimiento de los museos.

Por otro lado, el 66,7% de los equipos técnicos considera que su formación es parcialmente adecuada y solo un 25% la considera suficiente. La demanda principal se centra en digitalización, gestión de bases de datos, conservación y restauración, así como en gestión cultural, educación y accesibilidad.

Por último, el 97% de encuestados coincide en la importancia de establecer un plan formativo anual común con contenidos especializados y aplicables, reforzando la necesidad de una estrategia de profesionalización coordinada y sostenida en el tiempo. Un 51,6 % de las respuestas muestra disposición a colaborar o liderar proyectos conjuntos, aunque un 39,4% no respondió.