El boom que nadie vio venir: el nombre de niño que destrona a Liam y Thiago en Canarias

En Canarias, donde conviven una gran diversidad cultural y un fuerte apego a las tradiciones familiares, elegir el nombre de un bebé suele ser un equilibrio entre las modas y la memoria local.

Mientras muchas familias miran hacia fuera y abrazan tendencias internacionales, como Liam o Thiago, otras optan por la solidez de los clásicos. Y son estos últimos los que marcan la pauta: en los últimos años, el nombre que más se repite entre los recién nacidos es Mateo.

En 2023, según la Estadística de Nacimientos del ISTAC (últimos datos disponibles), Mateo volvió a situarse en el número uno entre los niños nacidos en el Archipiélago, por delante de alternativas muy populares como Liam (124 casos) y Thiago (114 casos).

Ascenso imparable

En las últimas tres décadas, el nombre Mateo ha experimentado en Canarias una transformación sorprendente: de figura casi testimonial a convertirse, desde 2019, en la opción favorita de las familias isleñas.

A finales de los años 90, en 1999, Mateo aún no figuraba entre los veinte nombres más elegidos, ocupando el puesto 34.º con apenas siete casos registrados. Aquella discreta presencia invitaba a pensar que se trataba de una elección marginal, ajena a las tendencias de la época.

Pocos años después, en 2005, la curva de popularidad comenzaba a inclinarse al alza: ya con veinticinco recién nacidos bautizados como Mateo, la onomástica escalaba hasta el top 20. Era la primera señal de que su aire clásico y su resonancia bíblica calaban entre los padres canarios.

Top 10

Al inicio de la siguiente década, entre 2010 y 2011, Mateo irrumpía con fuerza en el top 10: alrededor de sesenta bebés recibían este nombre cada año.

Sin embargo, la verdadera explosión se produjo en 2015. Con ciento doce registros, casi el doble de los contabilizados en 2010, Mateo alcanzaba el segundo puesto del ranking, asomándose ya al liderazgo absoluto. La tendencia resultaba imparable.

Y así llegamos a 2019: con ciento cuarenta y seis casos anuales, Mateo se alzaba por primera vez como el nombre más usado en Canarias. Desde entonces, su posición no ha dejado de consolidarse, manteniéndose en torno a los 145–150 recién nacidos cada año.

Este crecimiento sostenido confirma que Mateo ha dejado atrás su estatus de nombre minoritario en los años noventa para erigirse, desde 2019, en la elección predilecta de las familias canarias.

Su historia

Mateo proviene del hebreo Mattityahu, que significa “don de Yahvé” o “regalo de Dios”.

A través del griego Matthaîos y el latín Matthaeus, el nombre se difundió por toda Europa en época medieval, consolidándose tanto en su forma original como en sus múltiples variantes (Matthew en inglés, Matthieu en francés, Matteo en italiano).

El significado profundo de “don de Dios” ha contribuido a su popularidad en contextos religiosos y laicos, simbolizando gratitud y esperanza en la familia que lo elige.

Mateos famosos

Algunos personajes destacados que llevan este nombre son: