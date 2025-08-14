Los últimos coletazos de la ola de calor dejan un cóctel de alertas y prealertas en Canarias

Canarias vive en estas horas una situación meteorológica compleja tras la intensa ola de calor registrada en los últimos días. El archipiélago se encuentra bajo diferentes niveles de alerta y prealerta por incendios forestales, temperaturas máximas, calima y fenómenos costeros, en un contexto que preocupa a las autoridades y mantiene en vilo a la población.

La que más preocupa, y sobre la que mayor vigilancia hay, es la de incendios forestales. Tras el gran incendio que hace dos años recorrió el monte de Tenerife, las autoridades de todo el Archipiélago se centran en que esta situación no se repita en ninguna parte de la Islas. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado alerta máxima por riesgo de incendios en Tenerife, El Hierro, La Palma, La Gomera y Gran Canaria.

Las condiciones meteorológicas como las altas temperaturas, la baja humedad o las rachas de viento elevan el peligro de que cualquier foco se propague con rapidez. Las autoridades insisten en evitar actividades que puedan generar fuego, como barbacoas, quemas agrícolas o el uso de maquinaria que produzca chispas en entornos rurales.

Avisos de la situación meteorológica en Canarias / 112 Canarias

Alerta por temperaturas máximas y prealerta en las islas orientales

El calor sigue siendo protagonista. La AEMET mantiene la alerta por temperaturas extremas en Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma y Gran Canaria, con registros que podrían superar los 35 o incluso los 37 grados en zonas de medianías e interior. En Fuerteventura y Lanzarote, aunque los valores serán algo menores, se mantiene la prealerta por calor.

Las autoridades sanitarias recuerdan que es fundamental hidratarse con frecuencia, incluso sin sensación de sed, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día y utilizar ropa ligera y de colores claros. También recomiendan ventilar las viviendas en las primeras y últimas horas del día para refrescar el ambiente y proteger especialmente a personas mayores, niños y pacientes con problemas crónicos.

Calima en todo el archipiélago: visibilidad reducida y calidad del aire afectada

Toda Canarias está bajo prealerta por calima. La llegada de polvo en suspensión procedente del Sáhara está reduciendo notablemente la visibilidad y empeorando la calidad del aire. Este fenómeno puede provocar molestias respiratorias, especialmente en personas con asma, alergias o enfermedades pulmonares.

Los expertos recomiendan limitar la actividad física al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de partículas y, en caso de ser necesario salir, utilizar mascarillas FFP2 para filtrar el polvo. La calima también podría afectar a la operativa aérea, por lo que se pide precaución a los viajeros ante posibles cambios de horario en vuelos.

Fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria

En el litoral de Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria rige la prealerta por fenómenos costeros debido a la previsión de viento intenso y oleaje elevado.

@Glamcasamagazine.it

Se aconseja evitar acercarse a acantilados, espigones y zonas de rompiente, así como extremar las precauciones en actividades marítimas y de pesca. Las autoridades insisten en que, aunque el mar pueda parecer en calma desde la orilla, las corrientes y el oleaje pueden cambiar rápidamente, generando situaciones de riesgo tanto para bañistas como para embarcaciones de recreo.