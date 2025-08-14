Las temperaturas seguirán superando los 30º este viernes en Canarias

Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria este viernes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Poco nuboso con intervalos de nubes medias en la provincia oriental y con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas así como en litorales norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Calima ligera en niveles altos.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos de las vertientes sur y este. Las máximas alcanzarán los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria.

Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres de las islas occidentales, viento flojo a moderado de componente oeste.

En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y oeste. Marejada, fuerte marejada en el sureste y oeste. En el norte, componente norte o noreste fuerza 3 o 4. Marejadilla o marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. Marejadilla. En el norte, mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa sur, mar de fondo del suroeste en torno a 1 metro. Disminuyendo.

Previsión del tiempo por islas para este viernes:

Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en horas centrales sobre Las Cañadas. En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 28

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado. En el norte, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 30 ºC en la vertiente sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales este y noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

Poco nuboso o despejado. En el norte y este, por debajo de 900 a 1000 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Probabilidad de calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías. Se superarán los 30 ºC en medianías del oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En zonas altas, viento moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 25

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado. En el nordeste, por debajo de 700 a 800 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera en niveles altos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21

LANZAROTE

Intervalos nubosos con presencia de nubosidad media y predominio de los cielos nubosos en litorales oeste y norte a primeras y últimas horas. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios, superándose los 30 ºC en el sureste. Alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 28

La ola de calor perdurará todavía toda esta semana / Agencias

FUERTEVENTURA

Intervalos de nubes medias con predominio de los cielos nubosos en litorales este y oeste a primeras horas. Calima ligera. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en el este, superándose los 32 ºC localmente en la mitad sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 27

GRAN CANARIA

Poco nuboso con intervalos de nubes medias. En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Calima ligera afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en medianías orientadas al sur y al este, más acusado en los valores mínimos. Las máximas superarán los 34 ºC en estas vertientes, y de forma local en la cuenca de Tejeda. Alisio moderado, siendo fuerte en litorales sureste y noroeste. Predominio de las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 25