Los plátanos palmeros resisten a la contaminación de la ceniza volcánica

Los plátanos palmeros han sobrevivido a los embates del volcán Tajogaite. Cuando el coloso de fuego se apagó en diciembre de 2021, agricultores, científicos y autoridades sanitarias temían que las cenizas –repletas de metales pesados, como uranio– que se habían acumulado en toneladas en los suelos agrícolas pudieran contaminar los frutos y hacerlos insalubres. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores isleños ha demostrado que, pese a haber adquirido algunos de estos contaminantes, los plátanos que nacieron tras sobre los diminutos piroclastos son comestibles y seguros.

En un artículo publicado en la prestigiosa revista PlosOne, científicos de varios centros de investigación canarios –incluyendo las dos universidades canarias, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)–, han corroborado que calidad de la fruta ha quedado intacta pese a la erupción. En el estudio ratifican que los plátanos que nacieron meses después de que se apagara el volcán habían sufrido cierta contaminación cruzada de metales pesados. Sin embargo, la proporción en la qu ese encontraban era insignificante. «El riesgo de intoxicación por su consumo es nulo», revela Octavio Pérez Luzardo, toxicólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y coordinador de este estudio.

Como explica el investigador, los metales pesados que contenían las cenizas pasaron de los suelos a la platanera y de ahí, hasta los frutos. «El contenido de estas sustancias se encuentra en menos de un 1%», revela: «están por debajo de los límites establecidos internacionalmente –la ingesta diaria tolerable (IDT)–, por lo que son tolerables para el consumidor».

En ningún caso se superó el 3% de la IDT. Esto significa que, ni siquiera la persona más vulnerable y consumidora de plátanos –por ejemplo un niño– podría sufrir consecuencias negativas al comerlos.

Para el científico del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea-CSIC), Pablo Gago, –que no participó en la investigación– «este estudio está bien fundamentada», al emplear una técnica robusta, como la espectrometría de masas para cuantificar estos elementos.

Y es que, el uso de esta técnica permite conseguir «una sensibilidad» muy alta, que permite incluso a detectar elementos que, en otro tipo de estudios, son totalmente invisibles. «Es especialmente interesante que incluya elementos poco estudiados en contextos volcánicos, como las tierras raras, y que compare tanto el antes y después de la erupción como distintas zonas geográficas», insiste Gago.

Un trabajo previo

Este trabajo es una continuación de uno que se realizó con los plátanos ya maduros que sufrieron la lluvia de cenizas. «Las piñas estaban muy negras y se temía que los metales pesados de la ceniza hubieran acabado en los frutos», explica Pérez. El aspecto que tenían no ayudaba, ya que «en vez de moteados, se encontraban rallados», reseña el investigador.

Tras varios estudios, se descubrió que los metales pesados nunca llegaron a traspasar la cáscara del plátano. «Es una verdadera coraza impermeable», asegura el investigador, que destaca que las cáscaras «estaban hasta arriba de metales pesados, incluido uranio y tierras raras». En cambio, la fruta no tenía absolutamente nada.

A raíz de este hallazgo, de hecho, se empezaron a estudiar sus propiedades como absorbente de tóxicos. «Tiene una capacidad extraordinaria para hacerlo», insiste. De hecho, se descubrió que la «cáscara era bastante selectiva». No en vano, sí que dejó pasar a la fruta los elementos como el molibdeno, haciéndola más nutritiva.