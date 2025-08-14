Fallece el periodista tinerfeño Héctor Palmero

El periodista tinerfeño Héctor Palmero ha fallecido a los 45 años de edad. Lagunero de nacimiento, fue una de las grandes voces de Radio Club Tenerife durante muchas mañanas junto a Juan Carlos Castañeda. Su estado de salud le había apartado de los micrófonos las últimas temporadas.

Desde su casa, la Cadena SER en Tenerife, le recuerdan como una persona "querida y apreciada por todos sus compañeros, entrañable amigo, profesional íntegro e intachable, atento siempre a cualquier novedad y a cualquier información que fuera susceptible de entrar en antena".

Apasionado del Club Deportivo Tenerife y del Club Baloncesto Canarias, Héctor Palmero comenzó su carrera en Cope Tenerife. Desde EL DÍA y LA PROVINCIA expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos, compañeros de profesión y a todos aquellos oyentes que en algún momento de su vida tuvieron la suerte de ser informado por este gran profesional. Descanse en paz.