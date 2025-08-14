Eva María Garrigos: "No solo vendemos audífonos, ofrecemos soluciones honestas"

¿Qué es exactamente la Red Española de Audiólogos Libres?

Se trata de una red de centros auditivos independientes repartidos por toda España. No pertenecemos a ningún grupo, ni franquicia ni marca comercial. Somos centros independientes que apostamos por una audiología ética, personalizada y alejada de intereses comerciales.

¿Cuándo se inauguró Eleva Centros Auditivos en Santa Cruz y cuál fue la motivación principal?

Eleva Centros Auditivos se inaugura en enero de 2024. El proyecto nace tras más de 10 años de experiencia en el sector y parte de una idea sencilla: hacer las cosas bien, con profesionalidad, cercanía y total honestidad. Nuestro objetivo no es vender audifonos de forma masiva, sino promover su uso entre quienes realmente los necesitan y pueden mejorar su calidad de vida.

¿Qué tipo de servicios ofrece Eleva para personas con pérdida auditiva?

Entre otros servicios ofrecemos un estudio auditivo completo, con otoscopia, audiometría, impedanciometría y, en caso de presentar pérdida auditiva, un plan de prueba de audífonos sin compromiso de compra ni plazos preestablecidos, así como un servicio de reconfiguración y reparación de sus audífonos actuales antes de proponerles cambiarlos por unos nuevos. Contamos también con ayudas técnicas para personas con pérdidas incipientes que aún no requieren audífonos.

¿Qué novedades están incorporando en el centro para mejorar la experiencia del paciente?

Destacamos nuestra sala insonorizada, que nos permite trabajar con mayor comodidad a la hora de realizar todas las pruebas, sobre todo con personas con movilidad reducida. Contamos con un escáner 3D, que nos permite tomar medidas del oído de una forma más limpia y menos invasiva para el paciente. Además, sumamos el beneficio de poder mandar imágenes digitalizadas a los laboratorios, disminuyendo los tiempos de envío a la mitad, una cuestión importante teniendo en cuenta la distancia a la Península.

¿Cómo es el proceso completo desde la primera consulta hasta la adaptación final del audífono?

Comenzamos siempre con un historial clínico para conocer la situación actual del paciente, por ejemplo, si ya viene diagnosticado o no; si ya ha sido usuario de prótesis auditivas; o cuáles son sus necesidades de mejora. En función de esa primera entrevista orientamos la visita de una u otra manera consiguiendo que cada consulta sea totalmente personalizada. En caso de requerir ayuda auditiva iniciamos un periodo de prueba para que el paciente puede valorar el beneficio que adquiere antes de hacer cualquier inversión económica. Si finalmente el paciente queda adaptado se inicia un protocolo de revisiones periódicas que se mantendrá durante toda la vida útil de sus audífonos.

¿Qué recomendaciones dan a la población para prevenir la pérdida auditiva?

Principalmente evitar la exposición a sonidos fuertes, ya sea en ambiente laboral, festivo e incluso con el uso de auriculares de música. En este último caso, seguir la regla 60/60 ya conocida por muchos: no escuchar música por más de 60 minutos seguidos y no superar el volumen en más de un 60% de la capacidad del dispositivo que se esté usando.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Eleva en el campo de la audiología y atención al paciente?

Que no nos vean como un centro auditivo más. Queremos marcar la diferencia. Nuestro centro no se ha creado sólo para vender audífonos, sino para ofrecer soluciones adaptadas, personalizadas y dar un acompañamiento personal y honesto.

¿Es por este motivo por el que deciden entrar en REAL?

Efectivamente. Queremos que las personas vean en nosotros un espacio de salud, no solo un lugar donde se vende un producto. REAL cuenta con un código deontológico común y una red de asistencia profesional a nivel nacional. Actualmente somos 20 centros en todo el país y seguimos creciendo.

¿Cómo pueden contactar y solicitar una cita en Eleva Centros Auditivos?

Pueden contactar con nosotros telefónicamente en el 623 980 226, por correo electrónico en info@elevaaudicion.es o visitando nuestro centro en C/Miraflores, 51, Santa Cruz de Tenerife.

Y pueden seguirnos a través de nuestra web: www.elevaaudicion.es o en redes sociales Instagram y Facebook buscándonos como Eleva Centros Auditivos.