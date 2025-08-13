Las temperaturas empiezan este jueves a dar un respiro en Canarias

Descenso generalizado de las temperaturas este jueves en Canarias, en especial de las máximas en medianías, pero todavía se alcanzarán los 34 grados en las cuencas del sur y oeste de Gran Canaria, con mínimas superiores a 25 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorologoía.

Despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas, así como en costas norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Calima ligera, remitiendo en la provincia occidental.

Temperaturas en general en descenso, más acusado en los valores máximos de medianías orientadas al sur, pero se superarán los 30 ºC, los 34 ºC en el caso de Gran Canaria donde las mínimas serán superiores a los 25 ºC.

Viento del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental, con intervalos de fuerte en especial en litorales sureste y noroeste de las islas montañosas; en cumbres, viento en general flojo de componente oeste, más intenso hacia el noroeste del archipiélago.

En el mar habrá componente norte o noreste fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y oeste. Marejada, fuerte marejada en el sureste y oeste. En el norte, componente norte o noreste fuerza 3 o 4. Marejadilla o marejada. En el suroeste, variable 1 a 3. Marejadilla. En el norte, mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. En la costa sur, mar de fondo del suroeste en torno a 1 metro.

Previsión del tiempo por islas para este jueves:

TENERIFE

Despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera afectando a medianías y zonas altas. Temperaturas en general en descenso, más acusado en los valores máximos de medianías donde aún se superarán los 30 ºC, en especial en las orientadas al sur, este y oeste. Viento del noreste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y en el litoral sureste, predominando las brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 30

Jornada de ola de calor en Tenerife / Andrés Gutiérrez

LA GOMERA

Despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera afectando a medianías y zonas altas, remitiendo. Temperaturas en general en descenso, más acusado en los valores máximos de medianías orientadas al sur donde aún se superarán los 30 ºC. Viento del noreste con intervalos de fuerte en litorales noroeste y este, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27

LA PALMA

Despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del noreste. Calima ligera afectando a medianías y zonas altas, remitiendo. Temperaturas en general en descenso, más acusado en los valores máximos de medianías. Aún se podrán superar los 30 ºC en la vertiente oeste. Viento del noreste con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sureste, predominando las brisas en el oeste; en zonas altas, viento del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 25

EL HIERRO

Despejado en general con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Calima ligera afectando a medianías y zonas altas, remitiendo. Temperaturas en general en descenso, más acusado en los valores máximos de medianías donde aún se podrán superar los 30 ºC, en especial en las orientadas al sur. Viento del noreste con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sureste, predominando las brisas en el suroeste; en cumbres, viento flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 19 24

LANZAROTE

Despejado con intervalos nubosos en el oeste. Calima ligera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en general en descenso. Se superarán los 30 ºC en especial en el sureste. Viento del norte ocasionalmente fuerte en el este por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 29

FUERTEVENTURA

Despejado con intervalos nubosos en costas oeste. Calima ligera. Temperaturas en general en ligero descenso, más acusado en el interior donde aún se superarán los 32 ºC. Viento del norte con intervalos de fuerte en la fachada sur del macizo de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 23 31

GRAN CANARIA

Despejado con intervalos nubosos en franjas costeras del norte. Calima ligera afectando a medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios en zonas bajas del norte y en ligero descenso en el resto, más acusado en medianías orientadas al sur donde aún se superarán los 34 ºC. Viento del norte con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, predominando las brisas en el sur; en cumbres, viento flojo de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 23 26