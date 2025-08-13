Hani Mhaidli: «Con empeño, se pueden hacer cosas pioneras en Canarias»

Recientemente, ha sido nombrado mejor cirujano internacional por la Sociedad Norteamericana de Columna Vertebral (NASS), en el marco de su Reunión Anual, que se celebró en Taipéi. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

Estoy muy contento y agradecido. Este reconocimiento me da alas y confianza para seguir trabajando. Lo cierto es que me ha hecho recordar los buenos y malos momentos que he tenido a lo largo de mi carrera, los obstáculos y el apoyo que he recibido. Desde mi punto de vista, esta distinción demuestra que los médicos de Canarias también podemos ser reconocidos en foros mundiales importantes.

La cirugía de columna vertebral ha evolucionado de forma notable con el paso de los años, gracias a las técnicas mínimamente invasivas y a la robótica. ¿Cuáles cree que han sido las innovaciones más relevantes que se han producido en este campo?

En realidad, la mayor innovación que se ha producido es en el campo de la imagen y la navegación. Ahora mismo, estamos viendo el cuerpo humano por dentro, lo que nos permite operar con tecnología nueva sin necesidad de hacer grandes incisiones. Hoy en día, el objetivo es intervenir generando el menor número posible de cicatrices, un hecho que también contribuye a agilizar las listas de espera, ya que, al realizar menos incisiones, los pacientes requieren estancias hospitalarias más breves. Por otro lado, hay que decir que la cirugía robótica ha llegado para quedarse, pero en el campo de la columna aún está en una fase muy primaria. Por tanto, hay que analizar el coste-beneficio y determinar muy bien sus indicaciones. Se estima que dentro de cinco años habrá robots con tecnología 6G que supondrán un gran avance. También hay que recordar que la inteligencia artificial –IA– está tocando las puertas. Sin duda, esto va a traducirse en una revolución muy importante.

¿Qué papel está jugando la IA en estas intervenciones?

Si hablamos de realizar cirugías a través de la IA, hay que decir que esto aún no se está haciendo. Ahora bien, sí se está utilizando en las consultas de muchos centros. España es un país que debe ponerse las pilas para no quedarse atrás y, por supuesto, preparar a los profesionales.

Usted fue pionero en la creación de la unidad del Raquis en Canarias, en el antiguo Hospital del Pino, y también en aplicar la vertebroplastia percutánea. ¿Qué impacto tuvieron estas acciones?

El hecho de empezar a poner cemento en las vértebras era algo muy novedoso a nivel mundial. En ese momento, había muy pocos países que aplicaran esta técnica. Sin embargo, demostramos que funcionaba, y hoy en día se utiliza en todo el mundo. En cuanto a la unidad del Raquis, tengo que reconocer que se convirtió en un espacio de referencia muy importante. De hecho, cuando se construyó el Hospital Doctor Negrín, venían muchos profesionales de fuera a aprender de nosotros. Por ello, considero que, con paciencia y empeño, en Canarias se pueden hacer cosas pioneras muy destacadas. Es más, creo que deberían hacerse políticas para atraer al talento y al turismo sanitario a las Islas porque contamos con las herramientas y las infraestructuras necesarias.

«Creo que deberían hacerse políticas para atraer al talento y al turismo sanitario a las Islas»

Cuando se produjeron los atentados del 11-S, fue requerido por la NASS para ayudar a las víctimas. También operó a algunos afectados en el accidente del Jet-Foil de 2002 y en el del vuelo de Spanair en 2008. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de estas experiencias?

Con el 11-S, lo que hizo la NASS fue ponernos en alerta por si hacía falta intervenir, pero finalmente no fue necesario. De las otras dos experiencias, la que más me impactó fue el accidente de Spanair. Había personas conocidas entre las víctimas. Operé de la columna a algunos supervivientes, y la verdad es que sus relatos eran escalofriantes. Esto me ha humanizado muchísimo más.

En 2015, fue nombrado Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, y en 2016 recibió el premio Can de Plata de las Ciencias del Cabildo de Gran Canaria. ¿Considera que sus aportaciones han tenido el reconocimiento suficiente en esta isla?

Por supuesto. Además, para mí es todo un orgullo llevar el nombre de Gran Canaria a todas las partes del mundo.

¿Cuáles son las lesiones de columna más frecuentes en los pacientes del Archipiélago?

En esta época en concreto, son muy frecuentes las lesiones cervicales por lanzarse a las piscinas o al mar. Más allá de estos episodios, en Canarias hay una gran incidencia de la patología de desgaste de la columna.

¿Qué retos debe asumir la especialidad?

Uno de los mayores retos de la especialidad es tener a menos personas sufriendo después de las intervenciones. Dentro de nuestras cirugías, existe el síndrome de la espalda fallida, que se caracteriza por la manifestación de un dolor crónico después de la operación. Hay muchas causas detrás de esto, y queremos reducir el número de pacientes que lo sufren, a pesar de que no sea algo muy frecuente. Otra de las asignaturas pendientes es el dolor lumbar, pues, en la mayoría de los casos, las causas son desconocidas. También necesitamos profundizar en el origen de la escoliosis idiopática, por lo que hay que investigar mucho más. A todo esto se suma la necesidad de ampliar los conocimientos que tenemos sobre la sección medular. Hemos avanzado mucho, pero todavía hay muchos desafíos pendientes. Tampoco podemos olvidarnos de los países que están en frente de nosotros, donde no existen las mismas oportunidades para acceder a los avances.

¿Qué es lo que más le enorgullece de su trayectoria?

El hecho de haber empezado prácticamente de cero. Yo he sido autodidacta y también he sabido de quién aprender. Es cierto que a veces se cierran algunas puertas, pero también es verdad que se abren muchas otras. Una de las cosas que más me enorgullece es no haberme sentido nunca limitado por vivir en Canarias para hacer grandes cosas. Sé que estamos lejos de la Península y también de Europa, pero, con voluntad, podemos estar a la altura de cualquier región o país.