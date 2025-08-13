Controlado el incendio de Madrid tras una noche más tranquila de lo previsto

La Comunidad de Madrid ha dado ha dado por controlado el incendio forestal declarado en Tres Cantos, Madrid, y ha pasado a situación operativa cero, después de una última noche en la que las condiciones metereológicas han sido mejores de lo previsto, sin los fuertes vientos de los últimos días.

Así lo ha informado el Ejecutivo regional tras la reunión de este miércoles del comité asesor del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), presidida por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y a cuyo término se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos en los incendios de la localidad madrileña y de León.

Según ha explicado la Comunidad, la mejoría de las condiciones meteorológicas durante la noche, después de las tormentas y fuertes rachas de viento registradas ayer por la tarde, ha permitido estabilizar el perímetro antes de lo previsto.

Desescalada de efectivos y labores de vigilancia

Desde última hora de la tarde del martes comenzó el desescalado de medios desplegados en Tres Cantos, con la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dotaciones del Ayuntamiento de Madrid y parte de los efectivos de la Comunidad de Madrid —entre ellos bomberos, brigadas forestales, agentes forestales y personal sanitario del SUMMA112—.

Pese a la retirada de la mayoría de efectivos, permanecen en la zona seis dotaciones que continuarán durante varios días con labores de enfriamiento y vigilancia para evitar que se reactive el fuego.

Paralelamente, prosiguen las investigaciones para esclarecer el origen del fuego, en las que participan los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Seprona.