Canarias dedica tres millones al rescate de proyectos científicos punteros desestimados por el Ministerio

Canarias dedica tres millones al rescate de proyectos científicos desestimados por el Ministerio de Ciencia en la convocatoria de financiación de la ciencia más competitiva del Estado: Proyectos de Generación de Conocimiento. En este caso, el Gobierno regional ha publicado la convocatoria de subvenciones de apoyo a la investigación María del Carmen Betancourt y Molina, con la que se dará una segunda oportunidad a los 89 proyectos que fueron desestimados en el año 2023.

La subvención, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) está dirigido a los proyectos que hayan conseguido una puntuación superior a 65, habiendo alcanzado todos los umbrales establecidos para cada uno de los criterios de evaluación; no hayan obtenido prioridad suficiente para resultar financiadas; y que, además, se encuadren en alguna de las prioridades sectoriales previstas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS-3) ampliada.

Por tanto, se financiarán aquellos proyectos que tengan que ver con turismo digital y sostenible; el bienestar y la salud; la economía azul; la astrofísica, espacio y aeronáutica y otras industrias emergentes.

89 proyectos

En dicha convocatoria –la anterior a la última publicada– se desestimaron 89 proyectos. La mayoría de ellos fueron presentados por las universidades públicas canarias. En concreto, 40 eran de grupos de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y otros 32 de la Universidad de La Laguna (ULL).

Además, se desestimaron cuatro proyectos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), 3 de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, otros 3 del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC), 3 de la Universidad del Atlántico Medio, 2 de la Universidad Fernando Pessoa, 1 del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y 1 del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Por contra, el Ministerio de Ciencia financió ese año 55 proyectos presentados por Canarias, con un montante total de 11 millones de euros, un récord en el histórico de esta convocatoria.

Tres millones en tres años

En este caso, la cuantía será de tres millones de euros, que podría "verse incrementada con otros créditos que pudieran destinarse a tales fines", tal y como establece la convocatoria. El montante final se distribuye en tres anualidades hasta 2027. La primera, este 2025, recibirá 1,2 millones de euros, seguida por un millón el año que viene y 716.000 euros el último año. En esta ocasión, la convocatoria no pone límites a la subvención por proyecto, que en convocatorias pasadas se había fijado en 70.000 euros por proyecto.

El plazo para la presentación de las solicitudes abarcará desde las 9:00 horas del día 9 de septiembre de 2025 hasta las 14:00 horas del día 30 de septiembre de 2025. La presentación, dentro del plazo mencionado, se efectuará electrónicamente a través de sede electrónica de la Agencia Canaria de Investigación. Solo se considerarán presentadas aquellas solicitudes que efectuadas dentro del plazo previsto incluyan el formulario, información y documentos previstos en las bases reguladoras.

Un año mínimo

Los proyectos tendrán un plazo de ejecución mínimo de 12 meses y máximo de 36 meses, consecutivos e ininterrumpidos. Este plazo podrá ser objeto de prórroga, la cual no podrá superar la mitad del plazo inicialmente previsto, siempre que con la concesión de la misma no se perjudiquen derechos de terceros ni afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Los proyectos no podrán acabar más tarde del 30 de septiembre de 2027.