El Policía Nacional más completo del mundo es español

Cada dos años, los policías y bomberos de todo el mundo tienen una cita deportiva en los Juegos Olímpicos exclusivos para personas que se dedican a velar por la seguridad de los ciudadanos. Y en cada edición, un buen número de murcianos acuden a esta competición, que abarca muchas modalidades. Son mujeres y hombres que por sus trabajos tienen que estar en buen estado físico, que se cuidan diariamente, pero que también tienen hambre de competición. En la última edición, que se celebró en la ciudad estadounidense de Birmingham, en el estado de Alabama, un Policía Nacional español, Antonio Núñez Penalva, que el próximo 22 de octubre cumplirá 44 años de edad, un ex judoca que fue tres veces campeón de España y varias subcampeón, regresó con una medalla de oro individual y una de plata mixta formando pareja con una compañera de Melilla en la prueba más exigente del programa de los juegos, el TCA, que traducido al español significa último competidor vivo. Es como del decatlón en el atletismo, esa prueba donde en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el alhameño Antonio Peñalver Asensio, acaparó los focos con una medalla histórica para España, la única en esta modalidad lograda por un deportista española en la historia. El TCA de los policías es como el decatlón del atletismo, aunque algunas salvedades. En la misma se pone a prueba la fuerza, resistencia, explosividad y la velocidad. Los participantes se enfrentan a ocho pruebas, donde van consiguiendo puntos para decidir el ganador.

Núñez, que es cinturón negro de judo y estuvo compitiendo en esta modalidad hasta los 26 años de edad -tuvo que dejarla por una hernia discal-, fue el policía más completo de los campeonatos en una modalidad donde tuvo que realizar una carrera a pie de cinco kilómetros, otra de 100 metros lisos, nadar 100 metros estilo libre, escalar por una cuerda hasta una altura de seis metros -lo hizo solo en seis segundos-, levantar peso en press banca, realizar dominadas y superar un circuito de obstáculos de 400 metros donde los competidores tienen que saltar vallas, escalar a otras de unos tres metros y medio de altura, y superar laberintos de palos y neumáticos.

Su segundo oro en TCA

No era la primera vez que Núñez participaba en los campeonatos. También estuvo en 2022 en Rotterdam, donde ya fue campeón. El murciano se adentró en los mismos por sus ansias de competir con otros compañeros de todo el mundo: "Los mundiales de policías y bomberos empezaron en los años ochenta. Yo me fui informando poco a poco a través de páginas web y vi que estaban organizados por la Federación de Atletismo de California. Me puse en contacto con ellos y así fue como me metí. En estos juegos hay muchísimos deportes, son como unas olimpiadas para nosotros, donde incluso hay modalidades específicas de los policías como el tiro o el adiestramiento de perros. Yo no sabía qué era el TCA, pero me informé y comprobé que era muy modalidad parecida al decatlón, donde se combinaba resistencia y fuerza. Me llamó mucho la atención y decidí probarme", explica Núñez.

Fue hace tres años cuando debutó y lo hizo a lo grande, colgándose una medalla de oro. En 2025 la ha conseguido en la categoría de master 40 de peso pesado, ya que mide 1,85 y pesa 96 kilos. «En el 2022, en mi primera participación, ya fui campeón. Después, en 2023 no estuve en Canadá por circunstancias del presupuesto y decidí esperar a este año en Estados Unidos, que es la cuna del deporte como espectáculo, y efectivamente, lo han hecho a lo grande. Tienen la capacidad de convertir cualquier modalidad minoritaria en un gran acontecimiento», relata.

Cinturón negro de judo

Núñez siempre ha estado vinculado al deporte. Comenzó a practicar judo con apenas cinco años y ha estado vinculado a este arte marcial durante toda su vida. Reconoce que "el deporte siempre ha sido mi motor», y por ello, a sus tres hijos, dos niños y una niña, los ha adentrado en el mismo «porque quiero que aprendan todos los valores que a mí me ha enseñado", afirma un policía que todos los días, cuando termina su trabajo, "me voy a entrenar al menos una hora y media y después me paso liado toda la tarde con las actividades extraescolares de los críos". Tiene claro que seguirá compitiendo en esta modalidad en los próximos años pese al gran esfuerzo físico que requiere: "Como me encanta el deporte, siempre tengo que tener una meta, y la mía es conseguir llegar en las mejores condiciones al evento deportivo".

El próximo será en 2026, año en el que se disputarán los juegos europeos en Italia, y allí estará un policía que afirma que "aún, pese a que tengo 44 años, hago buenos tiempos. Los críos de 20 años tienen la juventud y se recuperan antes de los esfuerzos y con menos descanso, pero yo es que con tres críos que tengo, poco descanso puedo tener, solo el justo y necesario".

En Birmingham, aunque consiguió un oro individual, se quedó con una espinita clavada, puesto que el título en categoría mixta se le escapó por apenas 10 segundos: "Estuvo muy reñida la competición durante todas las pruebas y nosotros fuimos por delante hasta el inicio de la última, en la que una pareja de bomberos de Madrid nos adelantó. Tenemos un pequeño pique con ellos y vamos a ver si nos resarcimos el año que viene en el Europeo", termina diciendo Antonio Núñez.