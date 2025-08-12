Sunblast sigue siendo el rey y arrasa en la escena canaria

Sunblast es siempre la ronda ganadora. Un año más, una vez más. Agosto es la fecha en el calendario y Costa Adeje el enclave en el mapa. Otra vez, Sunblast dio vida a una jornada épica de baile y felicidad, de baile y complicidad. 20.000 personas acudieron a la llamada de una de las mayores producciones de Farra y regresaron a casa repletas de satisfacción. Misión cumplida. Edición a edición, da igual cuándo leas esto...

El relato es tan sencillo como eficaz: una selección de los mejores representantes musicales del momento —que no es poca cosa— en los géneros de la electrónica y la música urbana, y una producción genuina que propicia experiencias únicas, como el backstage 360 o la disposición de siete escenarios en un mismo recinto.

La épica asomó desde el primer momento... pese al intenso calor, los más madrugadores fueron ya miles y así el recinto lució como una de las mayores pistas de baile de Europa hasta la medianoche.

Sunblast es un reclamo en sí mismo. Los grandes artistas internacionales y nacionales son la guinda de un concepto con condimentos que rondan la excelencia. El resultado fue otro lleno absoluto y tantas vivencias irrepetibles como personas entregadas al disfrute.

Cruz Cafuné, Timmy Trumpet, Cloonee, Adrián Mills... por citar algunos; o Ventura, Cuartero, AfroBros, ILL Pekeño & Ergo Pro, Basswell, Andrés Campos, Deff Pete y Ana Pak, entre muchos otros, hasta un total de 40 artistas, fueron los dueños de los ritmos... desde el escenario, repartiendo dosis de felicidad donde todo tiende a ser felicidad.

House, techno, trap, reguetón, EDM, drum & bass... en nueve horas de música repartidas en siete escenarios como siete reinos: Rumba Live Stage, MainStage, Black Magic, La Misa, Bass Stage, AllOut Techno y Pink Room.

Sunblast es también una eclosión que modula la vida del municipio de Adeje durante su fin de semana de celebración. Es un motor económico, es una ventana hacia el turismo que también despacha cientos de entradas en distintos países europeos. Sol y playa... y Sunblast para dar vida a una ecuación perfecta.

Nueve horas dan para un relato largo; es el sueño de un baile de verano para una legión de jóvenes —y no tan jóvenes— que se sienten como en casa y que disfrutan de una experiencia única. La fiesta podría durar nueve horas más; posiblemente ninguno de ellos hubiese abandonado el recinto...

No hay crónica posible que te sitúe donde Sunblast te lleva. Recuerda: agosto es el cuándo, Adeje es el dónde. 2026 traerá más épica...