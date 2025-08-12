El fresco se demora en Canarias: otra semana con repunte de temperaturas y días de mucho calor
El Archipiélago, pese a encontrarse en un proceso de enfriamiento, seguirá sufriendo las altas temperaturas
Tras el calor y el bochorno, Canarias atraviesa un proceso de enfriamiento progresivo tras la intensa advección sahariana sufrida en este comienzo de mes de agosto. A pesar de que la sensación térmica podría ser menor algunos días, el cambio no será de inmediato y el Archipiélago continuará viviendo jornadas de intenso calor.
Apunta Víctor Quintero, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología en Santa Cruz de Tenerife, la situación se normalizará debido a que la masa de aire cálido que ha afectado a las Islas comienza a retirarse, pero lo hace de forma lenta. Durante toda esta semana y comienzos de la siguiente, las temperaturas sufrirán repuntes puntuales.
Con la información de la que dispone la Aemet en estos momentos, se prevé que el sábado 16 y el miércoles 20 sean los días donde se podrían registrar nuevas subidas. Esto, unido a las elevadas temperaturas de base debido a la época del año, dará lugar a jornadas de calor notable.
Precaución
Estos episodios serán de menor intensidad que los vividos en la fase más activa de la advección, donde la calima y la niebla sumergieron a Santa Cruz en una especie de Silent Hill canario. A pesar de ello, se espera que la población de riesgo o algunos sectores más sensibles al calor, como la agricultura, deban extremar las precauciones ante esta situación.
La advección sahariana, caracterizada por la llegada de aire seco y muy cálido desde el continente africano, ha provocado en las últimas semanas registros térmicos por encima de la media estacional en varias islas, con noches tropicales y escasa ventilación. Este fenómeno, frecuente en verano, ha coincidido en esta ocasión con una situación de altas temperaturas de base, amplificando sus efectos. De hecho, el pasado lunes, 11 de agosto, varios puntos de Canarias superaron los 40ºC, siendo La Laguna el punto más caluroso del Archipiélago.
Los datos actuales apuntan a que la normalidad atmosférica no se recuperará hasta finales de la próxima semana. Será entonces cuando los termómetros regresen a valores más acordes con la media para estas fechas, dejando atrás uno de los episodios cálidos más prolongados del verano.
