La disfunción eréctil: la señal temprana que podría alertar de problemas cardiovasculares es mucho más que una cuestión de intimidad. Según el doctor Juanma Pulido, radiólogo intervencionista del Hospital Universitario Doctor Negrín, este trastorno podría ser una manifestación inicial de enfermedad vascular sistémica, por lo que es fundamental consultar con un especialista lo antes posible ante los primeros síntomas.

El vínculo entre la disfunción eréctil y las enfermedades cardiovasculares está ampliamente estudiado y aceptado en la comunidad médica. Ambas comparten factores de riesgo como la edad, hipertensión, colesterol alto, diabetes, tabaquismo, sobrepeso y el consumo excesivo de alcohol.

Prevalencia y causas diversas

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) estima que alrededor del 10% de los hombres padece disfunción eréctil, aunque su prevalencia aumenta con la edad, llegando a afectar a hasta el 45% de los hombres de entre 40 y 70 años.

Este problema puede deberse a múltiples causas, ya que la erección implica un complejo equilibrio entre factores vasculares, neurológicos, hormonales y psicológicos. Aunque en ocasiones sea un trastorno benigno, puede impactar notablemente en la salud física y emocional, así como en la calidad de vida de quienes lo sufren y sus parejas.

Avances en el tratamiento

En sus inicios, el abordaje de la disfunción eréctil se centraba en terapias psicológicas y de pareja. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la introducción de inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (como el conocido sildenafil) ha supuesto un gran avance. Aun así, hasta un 50% de los pacientes no obtiene los resultados esperados, lo que ha impulsado el desarrollo de alternativas médicas y quirúrgicas.

Entre las opciones actuales se incluyen inyecciones vasodilatadoras, cirugía de reparación vascular, ligadura quirúrgica de vena dorsal, tratamientos endovasculares y el implante de prótesis.

Tratamientos mínimamente invasivos

La radiología vascular e intervencionista ofrece soluciones específicas para casos de origen vascular.

Origen arterial: cuando existe una obstrucción en las arterias que llevan sangre al pene, se realiza una arteriografía para diagnosticar el problema y se trata con angioplastia o colocación de stents .

cuando existe una obstrucción en las arterias que llevan sangre al pene, se realiza una para diagnosticar el problema y se trata con . Origen venoso: más común en pacientes jóvenes sin respuesta a fármacos, se emplean técnicas como ecografía, cavernosografía-CT y cavernosografía dinámica para detectar fugas venosas, que luego se corrigen mediante embolización.

Estos procedimientos son mínimamente invasivos, con menos riesgos, menor dolor y una recuperación más rápida que la cirugía abierta. Además, en algunos casos pueden resultar más económicos y efectivos.

Importancia de la detección precoz

El doctor Pulido insiste en que identificar a tiempo la disfunción eréctil como signo de un posible problema vascular puede ser clave para prevenir complicaciones cardiovasculares graves. La recomendación es clara: ante cualquier cambio persistente en la función eréctil, acudir al médico sin demora.