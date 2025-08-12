Canarias roza los 41 °C: La Laguna marca la temperatura máxima en el Archipiélago

La jornada del lunes 11 de agosto quedará registrada como una de las más cálidas del verano en Canarias, con temperaturas extremas que superaron los 40 °C en varias islas. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la máxima se alcanzó en San Cristóbal de La Laguna, en el Llano de los Loros, donde el termómetro llegó a 40.6 °C a las 15:20 horas.

En Fuerteventura, la estación del aeropuerto registró 40.5 °C a las 14:30 horas, mientras que San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, alcanzó 40.2 °C a las 13:40. También se vivieron temperaturas extremas en La Aldea de San Nicolás con 40.0 °C a las 13:30 y en Arico, en el sur de Tenerife, con 39.9 °C a las 14:10.

Temperaturas máximas durante el 11 de agosto en Canarias / AEMET

Una ola de calor persistente y de gran intensidad

Estos valores forman parte de una ola de calor prolongada, que ha mantenido temperaturas diurnas y nocturnas muy por encima de lo habitual. La calima ha reducido la visibilidad en varias islas y la baja humedad relativa, unida a rachas de viento, ha incrementado el riesgo de incendios forestales.

La niebla de advección emborronan un crucero en Santa Cruz de Tenerife. / MARIA PISACA

La situación ha obligado a mantener avisos naranjas y rojos en buena parte del Archipiélago. Los servicios de emergencias y el Gobierno de Canarias han insistido en la importancia de hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas, y prestar especial atención a personas mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.

Impacto en la vida diaria

La ola de calor ha tenido efectos en el ámbito sanitario, con un aumento de atenciones por golpes de calor y deshidrataciones en centros de salud y hospitales. En algunos puntos, como el Hospital Universitario de Canarias, se han reportado temperaturas elevadas en el interior de ciertos servicios, lo que ha complicado la atención a pacientes vulnerables.

El sector agrícola también ha sufrido, con cultivos sometidos a estrés hídrico y ganaderos adaptando horarios de alimentación y ordeño para proteger a los animales. En las zonas turísticas, las actividades al aire libre se han reducido, priorizando visitas en horas más frescas y mayor afluencia a playas y piscinas.

Previsión: respiro a la vista

Según la AEMET, a partir de mañana se espera una mejoría progresiva. Las temperaturas descenderán de forma moderada, especialmente en zonas de medianías y costas, y la calima comenzará a retirarse gracias a un cambio en el régimen de vientos.

Aunque todavía se esperan valores altos en el interior de algunas islas, el fin de semana podría traer máximas más cercanas a los 30 °C, lo que permitirá un alivio para residentes y visitantes tras varios días de calor sofocante.