Canarias se prepara con un año de antelación para el primer eclipse solar de España en 66 años

El 12 de agosto de 2026 España vivirá un acontecimiento astronómico histórico: el primer eclipse total de sol visible en el país desde hace 66 años. La franja de totalidad cruzará la península de noroeste a este, atravesando ciudades como La Coruña, León, Zaragoza o Valencia, donde podrá observarse una oscuridad total durante unos minutos con las estrellas en el cielo, mientras que en Canarias será visible de forma parcial.

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, adscrito a la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ha sido elegido por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para coordinar la producción de un documental denominado Eclipse para planetarios, que divulgará en toda España y buena parte de Europa uno de los fenómenos naturales más excepcionales.

En el proyecto participarán 20 museos y planetarios nacionales, incluidos los Museos Científicos Coruñeses, el Parque de las Ciencias de Granada y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.

"Seguramente esta es la rueda de prensa que se convoca con mayor anticipación para algo que va a ocurrir dentro de un año y para algunos dicen que vamos un poco justo", ha expuesto Fernando Jáuregui, astrofísico encargado de coordinar el documental.

La pieza, dirigida se estrenará en abril de 2026. Según el director del Museo Elder, José Gilberto Moreno, se trata de "la producción de divulgación científica más ambiciosa jamás realizada en España con motivo de un eclipse" y busca "motivar a la ciudadanía y despertar vocaciones científicas, especialmente entre los jóvenes".

Jáuregui destacó que el eclipse solar total de agosto de 2026 ofrecerá un espectáculo inusual. “En Canarias lo veremos como parcial, pero en la Península, en las zonas donde la luna cubra por completo el sol, se vivirá un atardecer de verano muy extraño y hermoso”, explicó.

En esos lugares se hará de noche antes de la puesta de sol, volverá a amanecer cuando el astro esté a punto de ocultarse y se producirá un crepúsculo insólito, marcado por la competencia entre la luz menguante del ocaso y la salida de la luna del disco solar. "Y para culminar, cuando ya por fin se haga completamente de noche, será el máximo de las Perseidas, que es uno de los fenómenos astronómicos más vistos a lo largo de todo el año", añade.

Diez puntos estratégicos

Además de la producción audiovisual, el Elder pondrá en marcha un dispositivo inédito en el Archipiélago: diez "atalayas cósmicas" repartidas por las ocho islas, elegidas por su ubicación y visibilidad hacia el oeste, desde donde se podrá seguir el eclipse parcial con garantías para que a las 19.00 horas se pueda disfrutar del espectáculo.

Entre los puntos seleccionados figuran espacios en Arucas y Tejeda (Gran Canaria); en el Puerto de la Cruz y Playa San Juan (Tenerife); en El Cotillo (Fuerteventura); en La Santa (Lanzarote); en Tazacorte (La Palma); Valle Gran Rey (La Gomera); Frontera (El Hierro) y Caleta de Sebo, en La Graciosa.

"Con esta disposición de atalayas cósmicas hemos buscado, entre otros criterios, que la visión hacia al oeste fuese lo más despejada posible. Por eso, esa selección. Hemos intentado también jugar para no ir siempre a la costa, en Gran Canaria buscar Tejeda, por ejemplo", ha expuesto el astrónomo del museo Elder, Gregorio de la Fuente.

El día del eclipse estas zonas estarán equipadas con telescopios solares adaptados, gafas homologadas y personal especializado para guiar la observación y ofrecer explicaciones científicas. La iniciativa, en coordinación con Puertos Canarios y varios ayuntamientos, busca atraer no solo al público local, sino también a turistas interesados en el astroturismo.

Un reto técnico y humano

"En España hay 11 departamentos interministeriales porque se prevé que la movilización de millones de personas para la observación del eclipse sea brutal. Incluso se está planteando que sea día de fiesta nacional para tener menos conflictividad en todo el tema de los desplazamientos", apunta Moreno.

Jáuregui advierte que la baja altura del sol en el horizonte obligará a buscar ubicaciones sin obstáculos y recuerda que la observación debe hacerse siempre con protección ocular adecuada. “Históricamente, los eclipses han sido clave para avances científicos como la confirmación de la teoría de la relatividad”, subrayó.

Más de 300 actividades

El Elder, que recibe cada año a unas 230.000 personas (40.00 de ellas escolares), desplegará un programa de más de 300 actividades previas al eclipse, que incluirán talleres interactivos en los 88 municipios de Canarias, charlas escolares y experiencias de astronomía básica. El objetivo es que la población conozca no solo cómo observar el fenómeno de forma segura, sino también el valor del cielo canario como recurso científico y turístico.

Además, durante 2025 desarrollará un nuevo proyecto de investigación y divulgación centrado en el conocimiento que la población canaria tiene sobre el sello Starlight y el potencial del Archipiélago como destino de astroturismo. La iniciativa, que combinará trabajo de campo con talleres educativos, busca destacar la calidad del cielo canario como recurso turístico y científico.

Un fenómeno para la historia

Canarias es uno de los tres enclaves del planeta, junto a Chile y Hawái, con condiciones privilegiadas para la observación astronómica, lo que ha impulsado el desarrollo de grandes telescopios y el sello Starlight de calidad de cielo. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información colaborará en la instalación de las atalayas y en la coordinación de programas educativos.

El último eclipse total de sol visible en España se produjo en 1959 (solo en Canarias), y en 1905 en la península. Aunque eclipses totales se dan con relativa frecuencia en el mundo, en un lugar concreto pueden pasar siglos sin repetirse.

Javier Franco, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, subrayó la importancia de la divulgación para acercar el conocimiento a la ciudadanía, convencida de que “una sociedad conectada con la ciencia es más libre, creativa y capaz de afrontar los retos del futuro”. En este sentido, felicitó al Museo Elder, a su equipo y a las instituciones implicadas por convertir el eclipse solar total de agosto de 2026 en “una oportunidad para crecer como comunidad científica y como sociedad”.

Además, indicó que el Gobierno de Canarias reforzará la colaboración con otras administraciones y con el sector del astroturismo para consolidar al Archipiélago como un territorio de referencia en I+D+i. Esta línea de trabajo, enmarcada en la estrategia de especialización inteligente ampliada y en la futura Ley Canaria de la Ciencia, busca fortalecer el marco legal y estratégico de la política científica y tecnológica regional.

“Nos espera un año intenso de trabajo y aprendizaje y estoy seguro de que el 12 de agosto de 2026 Canarias no solo seguirá mirando al cielo, sino que también mostrará al mundo de lo que es capaz como ciencia, innovación y ciudadanía”, concluyó Franco.